1169 منشأة جديدة في غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول

رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل 1169 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 137 منشأة جديدة في المناطق الحرة و58 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وبنسبة زيادة وصلت 13.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2024، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة خلال نفس الفترة، وقد تصدر شهر يناير باقي الأشهر بتسجيل 227 منشأة جديدة، تلاه شهر مايو بـ 203 منشآت ثم شهر فبراير بـ 196 منشأة.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 119 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10 %، كما سُجلت 87 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 186 منشأة بنسبة 16 %، تلتها الدرجة الثانية والتي سُجل فيها أكبر عدد من المنشآت خلال الفترة المذكورة أعلاه بواقع 395 منشأة وبنسبة 34 %، ثم الدرجة الثالثة والتي وصلت نسبتها إلى 30 % بواقع 348 منشأة، في حين سُجلت 34 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 3 %.

الشكل القانوني

وأضاف: استحوذ الشكل القانوني، المواطن وكيل الخدمات، على النسبة الأكبر من العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت الجديدة حسب الشكل القانوني خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حصته 29.3 % وبواقع 343 عضوية جديدة، يليه الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 219 منشأة جديدة بنسبة 18.7 %، ثم المنشآت الفردية بعدد 218 منشأة جديدة بنسبة 18.6 %، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.6 % بعدد 194 منشأة جديدة، وسجلت 98 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4 %، وسجلت 87 منشأة في شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.4 %، في حين سجلت 8 منشآت جديدة كفرع شركة محلية، و منشأتين كفرع منطقة حرة.

17 قطاعاً

وأوضح أحمد الشميلي، أما عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2025، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.4 % بإجمالي 810 منشآت، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 353 عضوية بنسبة 16.7 %، ثم جاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 204 عضويات جديدة بنسبة 9.7 %.

وأشار إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 184 عضوية جديدة بنسبة 8.7 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 155 عضوية جديدة بنسبة 7.4 %، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 128 عضوية جديدة وبنسبة 6.1 %، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 92 عضوية وبنسبة 4.4 %، بعده قطاع النقل والتخزين بواقع 56 عضوية جديدة بنسبة 2.7 %، وجاء بعده قطاع الأنشطة العقارية بواقع 29 عضوية جديدة بنسبة 1.4 %، ثم قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بتسجيل 22 عضوية جديدة وبنسبة 1 %، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بواقع 19 منشأة، وقطاع المعلومات والاتصالات سجل فيه 18 منشأة جديدة، وتوزعت باقي المنشآت على باقي القطاعات الأخرى وبالترتيب التنازلي التالي «قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر».