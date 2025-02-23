محمد بن راشد:"صناع الأمل" تظاهرة إنسانية تجسد معنى العطاء النبيل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية تجسد معنى العطاء النبيل وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

وتوج سموه ضمن حفل إنساني جميل الليلة الفائز أحمد زينون من المغرب صانع الأمل بعد استلام 26 ألف قصة لمبادرة صناع الأمل 2025 .

وقال سموه: "الفائز هو أحمد زينون من المغرب … نبارك له .. ونشد على يديه .. ووجهنا بتكريم جميع المتأهلين فائزين بنفس الجائزة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ضمن حفل إنساني جميل .. توجنا الليلة صانع الأمل الفائز بعد استلام 26 ألف قصة لمبادرة صناع الأمل 2025 … والفائز هو أحمد زينون من المغرب … نبارك له .. ونشد على يديه .. ووجهنا بتكريم جميع المتأهلين فائزين بنفس الجائزة".

وأشار سموه إلى أن حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية .. تجسد معنى العطاء النبيل .. وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم … إيجابيين في التعامل مع التحديات التي تواجههم .. مشاركين في نشر الخير للآخرين ..

وختم سموه: "حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية .. تجسد معني العطاء النبيل .. وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم … إيجابيين في التعامل مع التحديات التي تواجههم .. مشاركين في نشر الخير للآخرين".