بث مباشر.. محمد بن راشد يكرم أوائل صناع الأمل في الوطن العربي

يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أوائل صناع الأمل في العالم العربي، خلال الحفل الختامي للنسخة الخامسة من المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء الذي يجري في "كوكا كولا أرينا" في دبي، حيث ينال الفائز مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

ويقدم الحفل الختامي للنسخة الخامسة، التي استقبلت أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان، وأسمهان النقبي.

ويتابع الحضور في "كوكا كولا أرينا"، قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي، أوبريت غنائي يشارك فيه مجموعة من أشهر نجوم الغناء العرب وهم: الفنانون حمود الخضر، ووليد الشامي، وبلقيس، وعمر العبداللات.

كما يشارك في الحفل الختامي للنسخة الخامسة، المغني والموسيقي العالمي "رد ون RedOne"، الذي يعتبر من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم.

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