مؤتمر طبي: الأمراض المقاومة للأدوية سبب رئيسي في وفاة ملايين الأشخص سنوياً

حذر مؤتمر طبي من مخاطر تناول المضادات الحيوية للأمراض الفيروسية.وتوقع مشاركون أن تسبب الأمراض المقاومة للأدوية نحو 39 مليون حالة وفاة .RemoveCtrl + EnterApply

وأوصى المؤتمر الثامن لمقاومة مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية الذي اختتم فعالياته بدبي أمس بتعزيز نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات لدى العاملين في المجالات ذات الصلة.

وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية التوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية والتي ستشكل تحديا كبيرا سيواجه صناع السياسات الصحية ذلك أن نقص الوعي يزيد من قدرة البكتريا المسببة للأمراض والالتهابات على مقاومة المضادات الحيوية ليجعلها عديمة الفائدة وبشكل يهدد التطور الطبي الذي يشهده العالم. وناقش المؤتمر، على مدى يومين ، التشخيص المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي ، والعلاجات المبتكرة ، والاستراتيجيات الفعالة لمكافحة العدوى والحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وكيفية الوقاية منها وعلاج الأمراض بسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، والفرص المتاحة والتقنيات الحديثة لخفض حالات الوفاة المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتحديات التي تواجه الأطباء في هذا المجال ، اضافة الى الاتجاهات والتحديات العالمية المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية .

وركزت المناقشات على التقدم في تقنيات التشخيص والعلاجات المبتكرة والاستراتيجيات الفعالة للإشراف على مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى استكشاف دور العلوم السلوكية في تشكيل السلوك البشري لتعزيز نتائج أفضل في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. واستهدف المؤتمر تعزيز تبادل المعرفة والتعاون والابتكار والعمل من أجل مستقبل تدار فيه مقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال وجعل مكافحة العدوى كمعيار عالمي يحمي الصحة العالمي . وأفادت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق استشارية الأمراض الباطنية رئيسة المؤتمر بأن المحاضرين حذروا من تناول المضادات الحيوية بمجرد الشعور بأعراض تنفسية أو رشح أو زكام إلا بوصفة طبيب وذلك لأن أكثر من 90 % من هذه الحالات تسببها الفيروسات. والمضادات حيث ان استخدام المضادات لن يقضي عليها على العكس تضر مستخدمها وتعزز مقاومة المضادات الحيوية في المستقيل وتزيد من مخاطر الإصابة بالبكتيريا المقاومة .

ووصفت مقاومة مضادات الميكروبات بـ«الوباء الصامت»، لأنه عادة، عندما توصف المضادات الحيوية، من المتوقع أن يتحسن المريض عند تناولها، ومع ذلك، فإن هذا الانتقال السلس من المرض إلى الشفاء أصبح أمراً صعباً، بسبب مقاومة مضادات الميكروبات، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. وأشارت الدكتورة نجيبة عبدالرزاق إلى أنه على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، من المتوقع أن تسبب الأمراض المقاومة للأدوية نحو 39 مليون حالة وفاة.