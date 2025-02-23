بلدية دبي تنجز تصميم مجموعة من الملاعب الرياضية

أنجزت بلدية دبي مشروع تصميم مجموعة من الملاعب الرياضية في حدائقها العامة ومرافقها الترفيهية وحدائق الأحياء السكنية بالتعاون مع شركات عالمية الرائدة في مجالات الرياضة والخدمات مثل "بيبسيكو" و"ريد بول" و"ديليفيرو" و"بوما" و"انتركونتيننتال للإطارات".

توزعت الملاعب، في كل من حديقة المنخول وحديقة آب تاون مردف وهور العنز والسطوة وبحيرة البرشاء وساحة الجافلية وحديقة الورقاء.

يهدف المشروع إلى تقديم بيئة رياضية مبتكرة وجذابة تتماشى مع تطلعات المدينة لتكون أكثر تنوعاً وحيوية وذلك من خلال دمج الفنون الحديثة مع تصاميم الملاعب الرياضية بما يخلق مساحات مُحفزة للرياضة والنشاط البدني والإبداع الفني، مما يجعل هذه الملاعب وجهات ثقافية وترفيهية.

وتتميز الملاعب بتصميم فني عصري ومبتكر يعكس الإبداع واللمسة الفنية الحديثة ويحتوي على أعمال فنية فريدة تظهر إبداعات الفنانين المشاركين في الرسم إضافةً إلى شعارات الشركات المتعاونة، حيث صممت الملاعب لتلبية احتياجات الرياضيين وزوار الملاعب لتقدم تجربة مثالية تمزج بين الرياضة والفن وتعكس روح وتناغم الحياة في دبي.

وتسعى بلدية دبي من خلال مشاريع تجميل الملاعب الرياضية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الرياضة والفن، مما يجعل المدينة أكثر جاذبية واستدامة، ويوفر تجارب ترفيهية مميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء.