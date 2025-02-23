جامعتا دبي وملكة التكنولوجية الماليزية تبحثان التعاون الأكاديمي

بحث سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، مع وفد من جامعة ملكة التكنولوجية الماليزية برئاسة الدكتور محمد علي بن محمد رستم، حاكم ولاية ملكة الماليزية، سبل تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتكنولوجية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتدريب المهني.

كما تم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر جامعة دبي في المدينة الأكاديمية، مناقشة آليات تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل .

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في ديسمبر المقبل بماليزيا لتعزيز الشراكة الأكاديمية.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد الماليزي بجولة في كليات ومختبرات الجامعة، حيث قدم الدكتور البستكي شرحا عن مبنى الجامعة الذكي والمستدام وبرامجها البحثية والعلمية.

وأشاد الوفد الماليزي بتخصصات الجامعة وأكد أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسستين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتورة ماسيلا قمر الدين، رئيسة الجامعة، وسعادة محمد عمران محمد صدق، قنصل ماليزيا في دبي، وعدد من مسؤولي جامعة دبي.