خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، برئاسة سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، وسعادة حميد عبدالله الشمري، نائباً الرئيس.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من سعادة مبارك حمد المهيري، سعادة غنام بطي المزروعي، سعادة بدر سليم سلطان العلماء، حمد محمد المرر، حمد عبدالله الحمادي، ياسر سعيد المزروعي، شايستا أصف، وإبراهيم حسين ناصر.

وبموجب القرار، سيتولى مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية إدارة كافة شؤون معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.