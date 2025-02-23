بدء تقييم طلبات الترشح لجائزة "حمدان EFQM التعليمية العالمية"

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بدء المرحلة الثانية من "جائزة حمدان EFQM" التعليمية العالمية، التي تشمل عمليات تقييم طلبات الترشح والزيارات الميدانية للمرشحين من المدارس وفقًا للمعايير والمحاور المحددة في النموذج.

وتهدف الجائزة إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز المخرجات التعليمية في المدارس حول العالم، من خلال تطبيق "نموذج حمدان EFQM" المبتكر، الذي تم تطويره بإشراف فريق دولي من كبار الخبراء، وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للجودة.

وسيبدأ فريق التقييم مهامه بمراجعة ملفات التقديم عبر منصة "AssessBase"، التابعة للمؤسسة الأوروبية للجودة "EFQM"، تعقبها جلسات تعريفية تُعقد عن بُعد، ثم بدء تنفيذ زيارات ميدانية تستمر لمدة أربعة أيام.

وتُختتم عملية التقييم بإعداد تقرير تفصيلي لكل مدرسة، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية في شهر أبريل المقبل.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن "جائزة حمدان EFQM" تعكس التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بتقدير وتكريم المؤسسات والمبادرات والأفراد المتميزين في المجال التعليمي، وحرصها على الإسهام في بناء منظومة للجودة التعليمية.

وأضاف أن الجائزة تولي عناية خاصة للجودة التعليمية وتطوير الأداء المدرسي، انطلاقاً من ايمان المؤسسة بأن التعليم هو أساس التقدم والحضارة وهو ركن الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسترشدة برؤية وتوجهات الدولة في الشأن التعليمي واهتمامها بتقديم نموذج عالمي للمدرسة المتميزة بما يدعم بناء مجتمعات المعرفة ويسهم في التنمية البشرية المستدامة.

يُذكر أن اختيار المدارس المشاركة في "جائزة حمدان EFQM" التعليمية العالمية، تم بناءً على قائمة المدارس المتميزة التي رشحتها وزارتا التربية والتعليم في كل من الإمارات وقطر، وتضم ست مدارس من دولة الإمارات هي مجمع زايد التعليمي في البرشاء بدبي، ومدرسة دبي للتربية الحديثة بدبي، ومدرسة المنار النموذجية (حلقة ثانية) للبنات في الشارقة، ومدرسة أم غافة في العين، ومجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، ومجمع زايد التعليمي في المنتزه بعجمان.