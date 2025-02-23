"الإمارات للتنمية الاجتماعية" تواكب عام المجتمع بفعاليات ومبادرات منوعة

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن خطة متكاملة لمواكبة عام المجتمع 2025، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، باعتباره الدعامة الأساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن الخطة التي سيتم تنفيذها على مدار العام الجاري، سلسلة من الفعاليات والمبادرات التوعوية والصحية والرياضية والتعليمية التي تستهدف الفئات المجتمعية المختلفة، مع التركيز على القضايا الأسرية والتحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، أن عام المجتمع يشكل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومستقر، وأن الجمعية تحرص من هذا المنطلق على تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى دعمها وتعزيز تماسكها وتمكين أفرادها، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وتضمن خطة الجمعية تنظيم "ملتقى رأس الخيمة الأسري الأول"، الذي سيسلط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الأسرة الإماراتية ومناقشة سبل دعمها وتمكينها عبر أفضل الممارسات والبحوث المتخصصة، و"مؤتمر الأسرة الثاني"، الذي سيجمع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في القضايا الأسرية، لمناقشة التغيرات المجتمعية الحديثة وتأثيرها على الأسرة مع تقديم توصيات تدعم بناء سياسات أسرية متكاملة ومستدامة.

وتستهدف الجمعية في خطتها أصحاب الهمم، من خلال فعالية "همم مبدعة"، التي ستستضيف شخصيات إبداعية مثل مصممي الأزياء والمجوهرات ومنسقي الورود، لإقامة ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتعقد أيضا جلسة "نساء العالم يتحدثن"، وهي جلسة حوارية متعددة الثقافات، تناقش قضايا التمكين الشخصي، والقيادة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، والتغلب على التحديات المجتمعية، بحضور شخصيات نسائية بارزة من جنسيات مختلفة.

وتطلق الجمعية "حملة توازن"، التي تهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع حول إدارة ضغوط الحياة، وتحقيق التوازن المثالي بين العمل والأسرة، كما تنظم فعالية "الإمارات نموذج ريادي في التوازن بين الجنسين"، التي تتناول إنجازات دولة الإمارات في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأفضل الممارسات لدعم المرأة في المجالات المختلفة.

وتركز الجمعية على تمكين ودعم المرأة وتعزيز دورها المجتمعي في مختلف جوانب حياتها، من خلال البرنامج المتكامل لصحة المرأة، إضافة إلى جلسات استشارية فردية لدعم النساء في المراحل العمرية المختلفة.

وستطلق الجمعية برامج متخصصة لدعم الأسر في تربية الأبناء بطريقة صحية وسليمة، مثل برنامج "أبناؤنا قادة خارطة طريق مستقبل الإمارات"، الذي يتضمن محاضرات حول تعزيز القيم الأخلاقية لدى الأطفال وغرس روح القيادة لديهم، بجانب تنظيم فعاليات رياضية مبتكرة، مثل "الفرجان لطلاب المدارس"، التي تركز على تنمية المهارات الرياضية لدى الطلبة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وتنظم الجمعية، خلال شهر رمضان المبارك، الدورة 13 من "بطولة الفرجان الرمضانية"، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى الشباب من خلال تسليط الضوء على أهمية التوازن بين النشاط البدني والتغذية السليمة خلال الشهر الفضيل، كما أعلنت عن إقامة المعسكر الصيفي الثاني عشر "صيفك ع كيفك"، الذي يوفر للطلاب فرصة المشاركة في برامج تعليمية وتثقيفية تواكب التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى المعسكر الشتوي الرابع الذي يهدف إلى إثراء تجربة الطلاب خلال الإجازة الشتوية من خلال برامج تجمع بين الترفيه والتعلم.

وستطلق الجمعية سلسلة من الفعاليات التي تستهدف كبار المواطنين والأسر الشابة والأمهات الجدد، إضافة إلى برامج تعزز الوعي الرقمي داخل الأسرة، كما ستنظم خلال عام المجتمع استطلاعات للرأي حول موضوعات مثل جودة حياة الأسرة، والعنف الأسري، والطلاق، والتوازن المالي للأسرة، وورش عمل حول مهارات الإدارة المالية في الأسرة، تقدم إرشادات حول كيفية توزيع الدخل بشكل صحيح، وإدارة الميزانية الأسرية بطريقة مستدامة، وتجنب الديون.