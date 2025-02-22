«عمل الإمارات للبيئة» تدعم «عام المجتمع» بـ«يوم جمع علب الألمنيوم»

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة التاسعة والعشرين من «يوم جمع علب الألمنيوم» السنوي، وهو الحدث الذي جسد روح عام المجتمع بمشاركة الآلاف من مختلف شرائح المجتمع في عرض ملهم للتضامن والاستجابة للدعوة لحماية كوكبنا والحد من بصمتنا الكربونية، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتوافد المشاركون من جميع أنحاء الدولة من المدارس والعائلات والشركات والهيئات الحكومية، وتمكنوا من جمع قرابة 12 طناً من علب الألمنيوم بغرض إعادة التدوير، ليصل إجمالي ما جمعته الحملة منذ نشأتها في عام 1997، إلى 453 طناً من هذه المخلفات.

وأسهمت الخطوات التي اتخذها جميع المشاركين بشكل مباشر في التخفيف من 179 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «كان يوم جمع علب الألمنيوم هذا العام بمثابة اكتشاف مذهل. لقد احتفلنا بوحدة المجتمع وأظهرنا قوة العمل الجماعي. وتحت شعار «قل نعم لإعادة التدوير، لا للانبعاثات الكربونية»، لفتنا الانتباه إلى أهمية إعادة التدوير بل وذكرنا أنفسنا أيضاً بالدور الحاسم الذي نلعبه جميعاً في تشكيل مستقبل مستدام. واليوم، نقف أقوى من أي وقت مضى في التزامنا بالحفاظ على كوكبنا، وقد أظهر لنا عام المجتمع أنه معاً، لا يوجد تحدٍ أي كان الذي لا يمكننا التغلب عليه».