أنور قرقاش: في التحديات العصيبة القادة العرب والنظام القائم على الدولة الوطنية هما صمام الأمان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن في التحديات العصيبة والمنعطفات المصيرية، تثبت الأحداث أن القادة العرب والنظام القائم على الدولة الوطنية هما صمام الأمان.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس : "في التحديات العصيبة والمنعطفات المصيرية، تثبت الأحداث أن القادة العرب والنظام القائم على الدولة الوطنية هما صمام الأمان".

وأضاف معاليه " فالتصدي للتحديات يقوم على التشاور الدائم، والعمل المشترك، والرأي الحكيم، بما يضمن مواجهة المطامع الخارجية ويحفظ الأمن والاستقرار في عالمنا العربي".