"أيام العجوز".. موجات برد مفاجئة دون سابق إنذار

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك،، إبراهيم الجروان أن برد العجوز أو ايام العجوز تتميز عادةً حدوث موجات برد قصيرة تأتي في نهاية (عجز) موسم البرد، بعدما يعتقد الناس خلال هذه الفترة أن الشتاء قد رحل، وأن الدفء قد حل، لكن دون سابق إنذار، يباغتهم البرد مجددًا.

وقال الجروان إن هذه الفترة يسبق ارتفاع في درجة الحرارة، ولكنه ارتفاع "خادع ومؤقت"، حيث يظن البعض أن البرد قد انتهى، إلا أنه يعود بقوة مجددًا، مصحوبًا برياح باردة .

وتُعرف أيضًا بـ "برد الشولة" لدى أهل الزراعة، حيث تشير "الشولة" إلى أحد نجوم العقرب.

وتعرف كذلك لدى عند بعض أهل البادية بـ "أيام الحسوم" ، وهي الأيام التي تمثل الفاصلة بين البرد والحر، متقلبة و لم لم تحسم أمرها بين برد الشتاء و دفء الربيع .

وأكد الجروان أن هذه الفترة تتميز بقدوم موجة باردة، قد تصاحبها رياح باردة تُعرف بـ "النعايات"، وتعني توديع فصل الشتاء، وهي آخر رياح باردة خلال هذا الفصل.

وأوضح أن أيام العجوز، ثمانية أيام في آخر فبراير وأولى أيام مارس، تكون من 25 فبراير حتى 4 مارس، ومدتها ثمانية أيام. (آخر 4 أيام من فبراير وأول أربعة أيام من مارس )، وقد تمتد إلى العاشر من مارس احيانا لدى البعض.

وأشار الجروان إلى أن عند أهل الدرور يكون في در المئة اخر درور الشتاء ،بين 23 فبرايرالى 5 مارس .