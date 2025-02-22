"اتحاد كتّاب الإمارات" يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي بالبحرين

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الرابع، والذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام في مملكة البحرين، بتنظيم من أسرة الأدباء والكتّاب وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويعد فرصة للتواصل مع الأدب والفنون، بمشاركة عدد من الأكاديميين والأدباء والكتاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويترأس الوفد المشارك للاتحاد، شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي، ويضم الشاعرة مريم الزرعوني، عضوة مجلس الإدارة، والباحث جمال مطر والشاعر حمد البلوشي، حيث يشارك الوفد ضمن الأنشطة الثقافية في المنتدى.

ويتناول المنتدى، عددًا من الفعاليات الأدبية والشعرية، حيث يضم اليوم الأول حفل الافتتاح، وتكريم شخصيتي الشاعر الشيخ عيسى بن راشد والدكتور إبراهيم غلوم، وتكريم الوفود المشاركة، ويعقبه حفل غنائي لأشهر الأغنيات التي كتبها الشاعر الشيخ عيسى بن راشد.

ويحمل المنتدى في يومه الثاني، جلسة نقاشية بعنوان "د. إبراهيم غلوم الفكري"، في قاعة متحف البحرين الوطني، يشارك فيها الباحث جمال مطر، بورقة بحثية بعنوان "البدايات والأمل".

ويشارك الشاعران مريم الزرعوني وحمد البلوشي، بقراءات شعرية في اليوم الأول للمهرجان الشعري المصاحب للمنتدى، والذي يحمل عنوان "مهرجان الشيخ عيسى بن راشد الشعري".

ويعد المنتدى جسرًا للتواصل بين أدباء ومثقفي دول الخليج وفرصة لالتقاء الأفكار وخلق روابط ثقافية، تعزز العلاقات الأخوية الخليجية في هذا المجال.