محمد بن راشد يهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، تمضي نحو تاريخ جديد من التنمية والمجد والازدهار.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس .. 300 عام من العراقة والجذور والتاريخ والمجيد".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واليوم بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تمضي المملكة نحو تاريخ جديد من التنمية والمجد والازدهار .. أدام الله الأخوة والمحبة والترابط بين الشعبين الشقيقين".