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الإمارات

محمد بن زايد: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية وثيقة

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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة "يوم التأسيس"، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والمنعة، مؤكداً سموه على أن الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية وثيقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وأخي محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة "يوم التأسيس"، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والمنعة. ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية وثيقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتعملان معاً من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة".