فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي يعيد افتتاح خيمته الرمضانية "مجلس البحر"

سيستقبل فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، أبوظبي آلاف الزوار في خيمته الرمضانية الجديدة "مجلس البحر"، التي تم إعادة تصميمها بشكل فريد. تقع الخيمة الرمضانية في موقع استثنائي على شاطئ البحر الخلاب، وتتميز بتصميم أنيق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تجارب الطعام الفاخرة والمتنوعة.

إفطار وسحور لا ينسى

تعد الخيمة الرمضانية "مجلس البحر" من أبرز الوجهات خلال شهر رمضان الكريم، حيث تستوعب ما يصل إلى 1,400 ضيف. تتميز الخيمة بإطلالات خلابة على كل من فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وقصر الوطن، وتجمع تحت سقفها نخبة من الطهاة المبدعين لتقديم تجربة طعام استثنائية.

تقدم الخيمة الرمضانية "مجلس البحر" تجارب طعام مميزة من مطاعم متنوعة ومرموقة، تشمل مطعم "تاليا" لأنطونيو غويدا ومطعم "هاكاسان" الحاصلين على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى المأكولات الهندية التقليدية من مطعم "مرطبان" لهيمانت أوبيروي، والمأكولات اليابانية المعاصرة من مطعم "ستروفاير" الذي تم إطلاقه مؤخراً.

يقدم "مجلس البحر" بوفيه فاخر بسعر 355 درهم للشخص لتناول الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 8:30 مساءً. أما تجربة السحور، فيمكن للضيوف الاستمتاع بتناول السحور من الساعة 10 مساءً حتى 2 صباحاً، حيث تتوفر قائمة طعام اختيارية مع حد أدنى للإنفاق 200 درهم، بالإضافة إلى قوائم طعام للمجموعات تبدأ من 360 درهم للشخص.

يقدم "مجلس البحر" تجربة رمضانية فاخرة، حيث يتيح للضيوف الاستمتاع بتناول الإفطار والسحور في أجواء دافئة ومميزة، مع إطلالات ساحرة على البحر الخلاب في الهواء الطلق.

فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي يواصل جهوده في تقليل النفايات الغذائية من خلال شراكته مع منشأة التسميد "ريلوب" لإعادة تدوير الطعام لاستخدامها في المزارع المحلية، مما يساهم في استفادة المجتمع من هذه الموارد خلال شهر رمضان، مع تأكيد التزام الفندق بمعايير جديدة في الاستدامة وتقليل النفايات في قطاع الضيافة الفاخر.

تجارب تناول الطعام

يقدم "مجلس البحر" تجارب لتناول الطعام من مأكولات عالمية متنوعة. تشمل الأطباق الآسيوية الفاخرة من مطعم "هاكاسان" بسعر 358 درهم للشخص، بالإضافة إلى إفطار إيطالي مميز من مطعم "تاليا" لأنطونيو غويدا بسعر 400 درهم للشخص. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الهندية التقليدية من "مرطبان" لهيمانت أوبيروي بسعر 280 درهم للشخص، إلى جانب تجارب إفطار يابانية مبتكرة من مطعم "ستروفاير" لروس شونهان بسعر 350 درهم للشخص.

تجارب مميزة لجميع الأعمار

يحتفل القصر بروح رمضان من خلال تقديم تجارب مميزة لجميع الأعمار، حيث يقدم قصر الأطفال مجموعة من الأنشطة الممتعة للعائلات، بما في ذلك ليلة الأفلام مع الإفطار الخاص، وأنشطة الحرف الرمضانية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

للحصول على المزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني moauh-reservations@mohg.com أو الاتصال على +971 2 690 9000.