الدرعي: على الشباب والأسر إعلاء قيم المواطنة والولاء والانتماء

دعا معالى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الشباب إلى أن يُنَمُّوا في أنفسهم قيم الضبط والمواطنة والولاء والانتماء، مستنيرين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورهانه على الشباب في مستقبل هذه البلاد وتطورها.

وقال معاليه، خلال مداخلته في ملتقى مجالس الشباب 2025 - النسخة الأولى، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب في مدينة إكسبو دبي تحت شعار "الشباب والمجتمع… يداً بيد" بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وصناع القرار من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونحو أكثر من 700 شاباً وشابةً من أعضاء مجالس الشباب على مستوى الدولة، إنه على الشباب أن يدركوا أن أي قرارٍ يقومون باتخاذه في حياتهم له آثاره على المجتمع سواءٌ إيجابيةً أو سلبية.

ودعا الأسر إلى أن يأخذوا بأيدي أبنائهم وتوجيههم إلى ما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم بالخير، مشيدًا بتنظيم هذه المجالس الشبابية التي تعد منصةً لاندماج الرؤى والأفكار والتجارب وتعزيز المسؤولية الوطنية

وأكد أن الأسرة هي نواة المجتمع، ونواة قيمه، وأن العلاقة بين الشباب والأسرة والمجتمع علاقةٌ تناغمية، فللشباب الهمة والنشاط وسرعة الحركة، وللكبارالحكمة والخبرة في الحياة، مبينًا أن هذا التكامل لايكون إلا في ظل الأسرة الواعية المتماسكة.

وقال معالي الدرعي إن القيم هي الباعث والمحرك الرئيسي نحوأي سلوكٍ مجتمعي، فعلى كل فردٍ أن يكون سفيرًا لقيم وعادات مجتمعه التي تَشَرَّبَها بالتربية السليمةوالتوجيه السديد، مثمنًا حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على التراث والعادات والتقاليد وتهيئة مجمعات للتلاقي وإنشاء مجالسَ في الأحياء لترسيخ قيمنا وعاداتنا السمحة في الأجيال وغرسها في نفوسهم.