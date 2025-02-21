“SNT Motif” الكورية تعرض أحدث البنادق والرشاشات في "آيدكس 2025"

عرضت شركة “SNT Motif” ، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2025”، مجموعة من الأسلحة التي تعكس تطورها التكنولوجي وابتكاراتها في مجال الأمن والدفاع، حيث تتصدر قائمة الأسلحة المعروضة بندقية “K-13” الحديثة على طراز “AR” التي تتميز بتقنيات متقدمة مثل أنظمة الإطلاق السريع ودقة الإصابة العالية.

وتقدم الشركة مجموعة من المدافع الرشاشة المعروفة بسلسلة “K-16 “، القابلة للتكييف على المركبات العسكرية والسفن والطائرات، ما يزيد من قدرتها على التنقل والاستخدام في بيئات متنوعة، كما تتضمن السلسلة تقنيات تسهل من استخدامها في مختلف السيناريوهات العسكرية.

وتعرض "SNT Motif" أسلحة “K-4 وK-6”، التي تُستخدم بواسطة الطاقم في الهجمات على المروحيات والسفن، حيث تتمتع بقوة نارية كبيرة، ما يجعلها فعالة في المواجهات القتالية.

وقال هاريسون، مسؤول التسويق الدولي والمبيعات في الشركة، إن "SNT Motif" تسعى إلى ترسيخ وجودها في الأسواق الإماراتية عبر توسيع صادراتها، حيث قامت بتصدير أسلحة تحمل اسم “STRV-9”، التي تُستخدم من قبل الشرطة المسلحة الكورية، مؤكداً أن هذه الأسلحة قد صُممت خصيصًا لحماية الأفراد.

وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن الأسلحة تُعد عنصرًا حاسمًا في تطبيق هذه التقنيات، حيث يمكن تكييفها مع أنظمة التحكم عن بُعد التي تُستخدم لتحديد الأهداف المعادية، مؤكداً أن هذه التطورات ستعزز من كفاءة العمليات العسكرية وتوفير مستويات أعلى من الأمان.