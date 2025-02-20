«إيدج» و«سي إم إن نافال» تتفقان على استكشاف فرص الشراكة لتوسيع القدرات البحرية العالمية

وقعت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «سي إم إن نافال»، الشركة العالمية الرائدة في تصميم وهندسة وبناء السفن البحرية والتجارية المتقدمة، اتفاقية تعاون استراتيجي لرصد الفرص التي من شأنها توسيع قدراتهما ووصولهما إلى السوق في المجال البحري. ووقّع الاتفاقية كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وأكرم صفا من شركة «سي إم إن نافال»، وبحضور جان دوراند رويل، المدير المالي لمجموعة «سي إم إن»، خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «إيدج» و«سي إم إن نافال» في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير المنصات البحرية المتطورة، والصيانة، والمبادرات التجارية.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في الابتكار البحري، والاستفادة من تقنيات الجيل التالي مثل الأنظمة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم السفن المعيارية المخصصة لتلبية احتياجات تشغيلية محددة للعملاء العالميين. ولطالما كانت «سي إم إن نافال» شريكاً في البرامج البحرية لدولة الإمارات، بما في ذلك السفينة الحربية البارزة «بينونة»، وهي سفينة حربية صممتها شركة صناعة السفن الفرنسية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة «إيدج» بإقامة تحالفات قوية تعزز مكانتنا في قطاع الدفاع العالمي. ومن خلال دمج الخبرة العميقة لشركة «سي إم إن نافال» في السفن عالية السرعة وبناء السفن المتقدمة والحلول المخصصة مع القدرات التكنولوجية الرائدة لشركة «إيدج»، حيث نمتلك القدرة على تقديم حلول بحرية متقدمة وفعّالة للغاية.

لا ريب أن رؤيتنا المشتركة تمتد إلى ما هو أبعد من دولة الإمارات، خاصة مع التركيز الرئيسي على أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، مما يضمن بقاؤنا في طليعة الابتكار البحري».

وقال أكرم صفا من شركة «سي إم إن نافال»: «تتمتّع «سي إم إن نافال» بإرث عريق في توفير السفن البحرية الحديثة لـ52 قوة بحرية حول العالم. وتُمثل شراكتنا مع إيدج خطوة جوهرية من شأنها أن تشكل مستقبل الحرب البحرية والأمن البحري. ومن خلال الجمع بين خبرة «سي إم إن نافال» الرائدة في بناء السفن والريادة التكنولوجية لشركة «إيدج»، فإننا نعمل على إنشاء قوة قادرة على تقديم حلول فائقة مصممة هندسياً لتلبية المتطلبات المتطورة للعمليات البحرية الحديثة».

إلى ذلك وقّعت «ترست»، الشركة الرائدة في مجال الأمن والدفاع الوطني والتابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «بوينت تريدينج»، الشركة الأسترالية الرائدة في توفير المعدات والخدمات الحيوية لمهام الدفاع، والأمن الوطني، وإنفاذ القانون وخدمات الطوارئ في أستراليا والعالم.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ترست» ومجموعة «بوينت تريدينج» لتوريد نظارات الرؤية الليلية، مما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية وضمان نجاح المهام. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في مجموعة إيدج، وأفنير كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينت تريدينج، وبحضور سعادة رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات، والدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لشركة ترست، والدكتور عبدالمنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ترست، ووفد من قبل السفارة الأسترالية.