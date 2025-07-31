مواقف مجانية للمصلّين بدبي خلال أوقات الصلاة

أبرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مع شركة باركن ش.م.ع، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، شراكة استراتيجية لإدارة وتشغيل المواقف التابعة للمساجد وذلك لضمان توفير المواقف لرواد المساجد خلال أوقات الصلاة، وستغطي هذه الاتفاقية كافة المساجد التي بحاجة لتنظيم وإدارة مواقفها وفقا لما تحدده دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

أبرز النقاط:

• في المرحلة الأولى من الاتفاقية، تتولى باركن تشغيل وإدارة ما يقارب 2,100 موقف للمركبات موزعة على 59 موقعاً في دبي، نيابةً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. توفير المواقف للمصلّين مجاناً لمدة ساعة واحدة خلال أوقات أداء الصلاة.

• تُسهم هذه الشراكة في توسيع محفظة باركن الإجمالية لمواقف المركبات الخاصة إلى نحو 20,800 موقف.

• من المخطط أن يبدأ التشغيل في المواقع في أغسطس 2025.

وتهدف هذه الشراكة الى تخفيف العناء على المصلّين من رحلة البحث عن توافر المواقف الشاغرة خلال أوقات أداء فريضة الصلاة، وتسهيل وصولهم إلى المساجد خلال أوقات الصلاة وما دونها، وتعتبر هذه الشراكة من اهم الشراكات التي تلبي اهداف الدائرة فيما يتعلق بتحسين تقديم الخدمة لرواد المساجد وتسهيل وصول المصلين الى المساجد بشكل مريح مع ضمان استخدام المواقف بشكل عادل وفعال للمصلّين، لا سيما خلال أوقات الصلاة.

ويجدر بالذكر بان هذه الشراكة تأتي ضمن المشاركات المجتمعية لشركة باركن وتأكيدا منها على ان هناك اهداف اسمى تتطلع اليها شركة باركن مثل خدمة المجتمع وتعزيز سلاسة التنقل، ومواكبة متطلبات المجتمع المتنامية. ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الداعمة للعبادات. وقد تشمل خططنا التوسعي القادمة، توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل إدارة مواقف جديدة في محيط المساجد ضمن محفظة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وكمرحلة أولى تم تحديد عدد 59 مسجدا وتصنيفها الى فئتين:

• الفئة الأولى : تشمل 41 مسجد – فئة المنطقة ( M ) عادية

• الفئة الثانية : وتشمل 18 مسجد – فئة المنطقة ( MP ) متميزة

• الفئتين : وسيتم فرض التعرفة المعتمدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خارج أوقات الصلاة. وخلال أوقات الصلاة، سيتمكن المصلين من ركن مركباتهم مجاناً لمدة ساعة واحدة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في إطار التكامل بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، ومرحلة جديدة من تطوير الخدمات المحيطة بالمساجد، بما يُسهم في تحسين تجربة المصلين وتعزيز جودة الحياة الدينية في الإمارة.

وقال المهيري: "إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزامنا الراسخ بتوفير بيئة خدمية متكاملة حول المساجد، ترتقي بتجربة المصلين خلال أوقات الصلاة وما دونها، وتدعم توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات ذكية واستباقية تُلبي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته." مضيفا سعادته أن هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى تنظيم المواقف الذكية في محيط المساجد تُجسد رؤيتنا في أن نكون أقرب إلى المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المساجد، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية والاحتياجات المجتمعية.

ومن جهته أفاد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن بأهمية هذا التعاون قائلاً: "تُؤكد هذه الشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على التزامنا الراسخ بتقديم حلول ذكية لإدارة المواقف، وتضع راحة المجتمع واحتياجاته في صميم أولوياتنا. ومن خلال تخصيص مواقف مجانية خلال أوقات الصلاة، نسعى إلى تعزيز سهولة الوصول للمساجد، والحد من الاستخدام غير المشروع للمرافق من قبل غير المصلين. ونتطلّع إلى بدء التنفيذ الكامل في أغسطس، ومتابعة الأثر الإيجابي في تحسين كفاءة إدارة المواقف وتحقيق تجربة أكثر سلاسة وراحة للمصلين في جميع أنحاء دبي".

وختم السيد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن هذا التعاون يُعد إضافة نوعية تسهم في دعم جهود الدائرة في تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على المساجد، من خلال تحسين كفاءة الوصول إلى مرافقها، ومتابعة أعمال الصيانة، وضمان جاهزية البيئة المحيطة بها.