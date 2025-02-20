محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات نموذج تنموي بأقوى حضور دولي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله تتمتع بأقوى حضور دولي، وبأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، كما تستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، مبشراً سموه بأن القادم أفضل بإذن الله .

جاء ذلك في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، استعرض فيها سموه المركز الذي حققته دولة الإمارات في تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص، وتم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

كما حلت الإمارات في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية في التقرير الذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ولفت سموه إلى في التدوينة إلى ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر السمعة العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.. وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".

وأضاف: "ووفقاً للتقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025.. في مؤشر مهم على السمعة العالمية.. والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية".

وختم سموه: "بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي.. وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها.. وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية.. والقادم أفضل بإذن الله".