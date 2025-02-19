أنور قرقاش: رسالة الإمارات مع الحقوق العادلة ورفع المعاناة الإنسانية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن رسالة الإمارات مع الحقوق العادلة ورفع المعاناة الإنسانية ودعم مسار السلام والاستقرار والازدهار.

وقال معاليه في حسابه عبر منصة " إكس" : " دولة الإمارات، وانطلاقاً من الحكمة والمسؤولية والالتزام الثابت، تؤكد موقفها الذي شدد عليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي: رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة ربط إعمار غزة بمسار يحقق السلام الدائم وفق حل الدولتين، مع أهمية العمل المشترك لتجنب توسيع الصراع حفاظاً على السلم الإقليمي".

وأضاف معاليه "رسالة الإمارات مع الحقوق العادلة ورفع المعاناة الإنسانية ودعم مسار السلام والاستقرار والازدهار".