محمد بن راشد: حكومة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن حكومة الإمارات جاءت في المركز الرابع عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة، وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك جاءت حكومة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة" .

وأضاف سموه: "الثقة تم بناؤها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز … واليوم وبقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية .. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالميا".