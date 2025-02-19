مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025

عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان - النائب العام لإمارة دبي رئيساً لمجلس الإدارة، وحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي - مدير محاكم دبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي - مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي - المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري - الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة المستشار عبد المنعم سالم بن سويدان.

وشهد الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم 6 للعام 2024، واعتماد نتائج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للقانون الدولي الإنساني، ونتائج الدفعة العاشرة لبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأعوان النيابة العامة بدبي.

كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من البنود الأخرى، ومن أبرزها استعراض التقرير السنوي لمجلس إدارة معهد دبي القضائي للعام 2024، إلى جانب نتائج الأداء السنوي للمعهد للعام ذاته.

كما تم خلال الاجتماع التصديق على الموازنة المعتمدة لمعهد دبي القضائي للعام 2025.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة برنامجي "الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة" و"الصياغة التشريعية" واعتماد محاورهما، حيث تم تسليط الضوء على أهميتهما ودورهما في تعزيز كفاءة النظام القضائي وتطوير المهارات القضائية والقانونية.

واختُتمت أعمال الاجتماع بمناقشة المشاريع المستقبلية للعام الحالي، والجهود المبذولة لتطوير الخطط والاستراتيجيات والبرامج لمواكبة المتغيرات التدريبية المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بما يرسخ مكانة المعهد كصرحٍ رائد في التدريب القضائي ويسهم في تعزيز مكانة دبي كنموذجٍ عالمي يُحتذى به.