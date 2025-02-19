مجموعة ثومبي تطلق كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية في أوزبكستان

تم فتح باب القبول الآن مع وجود عدد محدود من المقاعد لبرنامج الطب (MD) عبر المسار المتقدم، وتشمل الرسوم الإقامة المجانية في سكن مشترك.

في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة تعريف التعليم الطبي في وسط آسيا، أعلنت مجموعة ثومبي، وهي مجموعة دولية متنوعة الاعمال مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة،أعلنت عن إطلاق كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية (TFCOMS) بالتعاون مع المعهد الطبي في فيرغانا (FMIPH). تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم تعليم طبي عالمي المستوى، تجمع بين نقاط القوة في كلا المؤسستين. وفي إطار ذلك التعاون أعرب الدكتور ثومبي محي الدين مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي عن حماسه بشأن هذه الشراكة مصرحاً: : "تعاوننا مع FMIPH يؤكد التزامنا بتعزيز التعليم الطبي على مستوى العالم." ستقدم TFCOMS برامج مبتكرة مصممة لتزويد ممتهني الرعاية الصحية المستقبليين بالمهارات والمعرفة المطلوبين في المشهد الطبي الديناميكي المتغير باستمرار.

تقدم TFCOMS برنامجًا معترفًا به دوليًا يلبي احتياجات المهنيين الطبيين الطموحين. برنامج الطب (MD) هو برنامج دراسي مدته أربع سنوات يتماشى مع المعايير العالمية للتعليم الطبي. يُدمج البرنامج التقنيات الطبية المتقدمة، ومنهجيات التعلم النشط، والتدريب السريري المكثف عبر بيئات الرعاية الصحية المتنوعة. مع الحفاظ على ضمان الجودة تحت إشراف جامعة الخليج الطبية (GMU)، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتماشى مع المعايير العالمية.

تعمل كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية TFCOMS تحت الرعاية الأكاديمية لجامعة الخليج الطبية (GMU)، الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أعلى معايير التعليم الطبي. تم تصميم المنهج الدراسي بما يتماشى مع البرامج المعتمدة دولياً من جامعة الخليج الطبية (GMU)، مع دمج أساليب التدريس المتقدمة والتدريب السريري. تتيح هذه الشراكة للطلاب الاستفادة من خبرات جامعة GMU، وفرص البحث، والشبكة العالمية. وسيتلقى الخريجون تعليمًا عالمي المستوى ودعمًا مهنيًا، مما يعدهم لمهن طبية ناجحة في جميع أنحاء العالم. أبرز البروفيسور سيدكوف أكمل عبدكهاروفيتش، رئيس جامعة FMIPH، أهمية هذه المبادرة قائلاً: "تجمع هذه الشراكة بين التراث التعليمي الغني لجامعة FMIPH والنهج المبتكر لمجموعة ثومبي. فخبرتنا المشتركة ستوفر للطلاب فرصًا لا مثيل لها في التعليم الطبي."

وتستعد كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية TFCOMS لجذب مجموعة متنوعة من الطلاب من جميع أنحاء العالم، مما يعزز بيئة تعليمية متعددة الثقافات. تقدم الكلية مرافق حديثة، وأعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة، ومنهجًا يركز على التعلم القائم على المشكلات، والتعرض السريري المبكر، والتدريب على المحاكاة.و يمكن للطلاب العثور على مزيد من المعلومات وتفاصيل التقديم على الموقع الرسمي: https://tfcoms.uz