أحمد بن مسحار: الابتكار ركيزة أساسية للتقدم في الإمارات

أكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد أهمية كُبرى نظراً لما تُوليه دولة الإمارات للابتكار كركيزة أساسية للتقدم والازدهار، وأداةٍ للتمكين واستشراف المستقبل، حيث تعكس هذه المناسبة حرص قيادتنا الرشيدة، على تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وحاضنةٍ للفكر المُبدع.

وقال: تُعد إمارة دبي رائدةً في ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المُبتكرين، وتوفير بيئةٍ داعمة للأفكار الاستشرافية الطموحة.

ومن هذا المنطلق، واستكمالاً لمسيرة دعم مُمكّنات التطور والإبداع، وبمناسبة أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين؛ نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بمواصلة تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحفز الإبداع والابتكار، مجددين العهد على دعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للعقول المبتَكِرة والمواهب المبدِعَة.