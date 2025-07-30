محمد بن راشد: 1.7 تريليون درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في النصف الأول بنمو 24%

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول بنمو بلغ 24% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": " اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمد الله حققت نمواً كبيراً بلغ 24% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% فقط"..

وأضاف سموه " وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط).

وتابع سموه " وقفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".

وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد حفظه الله ..الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم باذن الله" .







