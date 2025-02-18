1700 طلب مشاركة في النسخة الثانية من "مؤذن الفريج"

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 1700 طلب مشاركة في النسخة الثانية من مبادرة "مؤذن الفريج 2" التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مما يعكس الإقبال الواسع على هذه المبادرة الهادفة إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الأذان.

وعقدت لجان التقييم اجتماعا تنسيقيا لاستعراض معايير التقييم المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية في اختيار المشاركين المتميزين.

وأكد الدكتور عبد الله إبراهيم عبدالجبار مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة أن المبادرة تجسد التزام الدائرة بدعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال الأذان بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف أن اللجان المختصة ستباشر مهامها في تقييم مشاركات أكثر من 1700 مسجل في المبادرة وفقًا للمعايير المحددة من قبل اللجنة التنظيمية مما سيسهم في إبراز نماذج متميزة على مستوى إمارة دبي.