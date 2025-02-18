المجلس الوطني الاتحادي و"الشورى العماني" يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، اليوم سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة بمدينة باكو في أذربيجان.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والتأكيد على ما تشهده من تطور ونمو يواكب علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، ورؤية قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سعادة كل من: فاطمة علي المهيري نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.