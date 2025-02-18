مهندس الطرد والتسريح ..من هو ستيف ديفيس قائد هجوم ماسك على الوكالات الفيدرالية؟

أثير جدل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المؤسسات الفيدرالية المهددة بالتصفية بعد أن استعان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في «وزارة الكفاءة الحكومية» بمهندس التصفيات والطرد في تويتر سابقا اكس حالياً ستيف ديفيس ليكون ذراعه الأيمن ويده الطولى في الهجوم على المؤسسسات الفيدرالية وتسريح موظفيها، وتم رفع العديد من الدعاوى الفيدرالية ضده مع ماسك و«وزارة الكفاءة الحكومية»

تجاوز الحدود القانونية والتنظيمية

وتقول دعوى قضائية رفعها موظفون في منطقة خليج سان فرانسيسكو في الشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن خريج جامعة ستانفورد الذي ساعد في قيادة توغلات إيلون ماسك في الوكالات الفيدرالية، مثل رئيسه الملياردير، ليس غريبًا على تجاوز الحدود القانونية والتنظيمية.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قاد ستيف ديفيس، الذي حصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران والفضاء من جامعة ستانفورد، مشاريع متقدمة في شركة صواريخ سبيس إكس التابعة لماسك قبل توليه منصب رئيس شركة بورينج كومباني الناشئة في مجال الأنفاق.

مساعد ماسك الرئيسي

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أنه مساعد ماسك الرئيسي في ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة، والمعروفة أيضًا باسم DOGE.

وقد أثارت منظمة DOGE المؤقتة، التي تم إنشاؤها بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي، غضبًا بين الديمقراطيين، وقلقًا بين العلماء والجماعات الإنسانية، وتزايد الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وغيرها ضد عملها داخل عدد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية. يسعى فريق ماسك إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، وموظفي الحكومة، والمساعدات الخارجية والمبادرات والبرامج المتعلقة بالتنوع والمناخ. ووصف الديمقراطيون عمل DOGE بأنه غير قانوني ويشكل انتهاكًا لدستور الولايات المتحدة.

منفذ إملاءات ماسك

ولعب ديفيس دورا رئيسيا في تنفيذ إملاءات ماسك بعد أن اشترى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، منصة التواصل الاجتماعي تويتر في سان فرانسيسكو في عام 2022، وفقا لدعوى قضائية رفعها موظفون سابقون ضد الشركة .

وجاء في الدعوى القضائية أن ديفيس ذهب إلى حد العيش في المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو مع صديقته وطفلهما البالغ من العمر شهرا واحدا.

وبعد فترة وجيزة من إتمام عملية الشراء، أخبر ديفيس تريسي هوكينز، نائب الرئيس السابق للعقارات في تويتر - والتي أعاد ماسك تسميتها بـ X - أن الشركة بحاجة إلى "إيجاد" 500 مليون دولار من المدخرات، وذلك وفقًا للدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير.

وعندما قيل لديفيس إن الرسوم قد تنشأ عن إنهاء عقود الإيجار، قال: "لن ندفعها ببساطة"، وأخبر هوكينز أيضًا: "لن ندفع الإيجار ببساطة"، حسبما زعمت الدعوى القضائية.

وذكرت الدعوى القضائية أن تويتر كان ينفق في ذلك الوقت 130 مليون دولار سنويًا على الإيجار.

وجاء في الدعوى القضائية أن هوكينز استقال في اليوم التالي لتجنب أن يكون طرفا في ما وصفه بـ "السرقة".

إدارة الطيران الفيدرالية

وبحسب إعلان إدارة الطيران الفيدرالية، حصل ديفيس أيضًا على درجة البكالوريوس في التمويل والهندسة الميكانيكية من جامعة بنسلفانيا ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج ماسون. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق يوم الثلاثاء.

وقال ديفيس لمدعي آخر في القضية، جوزيف كيليان، مدير مشروع تويتر السابق للتصميم والبناء، إن ماسك يريد حمامًا بجوار مكتب ماسك، حسبما ورد في الدعوى القضائية.

وجاء في الدعوى القضائية أن "كيليان أوضح أن الحصول على التصاريح اللازمة سيستغرق بعض الوقت، لكنه وعد ببدء هذه العملية على الفور". لكن ديفيس زعم أن الدعوى القضائية نصحه بعدم الإزعاج بشأن التصاريح، لأن "نحن لا نفعل ذلك، ولا يتعين علينا اتباع هذه القواعد".

تمكن فريق ماسك من الوصول إلى العديد من الوكالات الفيدرالية، مما سلط الضوء على أعضاء DOGE، بما في ذلك حفنة من العاملين الشباب في مجال التكنولوجيا الذين لديهم اتصالات بمنطقة الخليج .

أحد هؤلاء، ماركو إليز البالغ من العمر 25 عامًا، والذي عمل في مجال الذكاء الاصطناعي في X، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، استقال بعد أن ذكرت الصحيفة تصريحات عنصرية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

تعهد ماسك بإعادة توظيف إليز، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك قد حدث. لم يتسن الوصول إلى إليز على الفور يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة رويترز أن عضوًا آخر في DOGE، وهو خريج علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، جافين كليجر، شارك محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من العنصري الأبيض نيك فوينتس والمتعصب ضد النساء أندرو تيت ولم يتسن الوصول إلى كليجر يوم الثلاثاء للتعليق.

قلق واتهامات

وقد أدت تحركات ماسك في الوكالات الحكومية، بمباركة ترامب، إلى اتهامات من جانب الديمقراطيين بأن البيت الأبيض يغتصب سلطة الكونجرس في تخصيص الإنفاق الحكومي. وقد أعلن فريق DOGE بانتظام عن تخفيضات في البرامج التي يزعم أنها مضيعة، أو مرتبطة بأهداف التنوع أو استخدامات غير مناسبة لأموال دافعي الضرائب.

لدى ماسك تاريخ طويل في مقاومة القوانين واللوائح التي تؤثر على شركاته.

قالت وزارة التعليم يوم الاثنين إنها ألغت 881 مليون دولار من عقود وزارة التعليم . وقالت السناتور الديمقراطية في ولاية واشنطن باتي موراي إن هذه الخطوة أضرت بمعهد العلوم التربوية التابع للوزارة، "وضربت بقوة الأبحاث عالية الجودة والبيانات الأساسية التي نحتاجها لتحسين مدارسنا العامة".

في مؤتمر صحفي، بينما كان يقف بجانب ترامب الجالس، دافع ماسك عن عمل فريق DOGE الخاص به، قائلاً: "صوّت الناس لصالح إصلاح حكومي كبير، وهذا ما سيحصل عليه الناس... هذا هو جوهر الديمقراطية".

في يوم الجمعة، رفع المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا ونظراؤه من ولايات أخرى دعوى قضائية لمنع مجموعة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع الفيدرالية في وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة للأميركيين. ووافق القاضي يوم السبت على الطلب.

ومع ذلك، رفض قاضي المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة أيضًا محاولة في دعوى قضائية رفعتها النقابات العمالية لمنع مجموعة ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل.

تراكم الدعاوى

ومع استمرار تراكم الدعاوى القضائية ضد عمل DOGE، بدأ ترامب وماسك ونائب الرئيس جيه دي فانس في مهاجمة النظام القضائي، الذي يعتبره الديمقراطيون العقبة الوحيدة أمام ترامب، لأن مجلس النواب والشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين. وفي يوم السبت، وصف ترامب قرار القاضي بمنع وصول DOGE إلى بيانات وزارة الخزانة بأنه "عار" وأضاف أنه "لا ينبغي لأي قاض، بصراحة، أن يُسمح له باتخاذ مثل هذا الاجراء

وهذا قليل من كثير مما يثار حول "وزارة الكفاءة الحكومية" فيى ظل تواجد شخصيات مثيرة للجدل مثل ستيف ديفيس.