حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن زايد ومحمد بن راشد تواصل الإمارات ترسيخ نهجها الداعي للسلام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم(الاثنين)، معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والذي تستمر أعماله حتى 21 فبراير الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية وكبار القادة العسكريين وصنَّاع القرار في قطاع الدفاع.

وقد أكد سموّه خلال الافتتاح، أن ما حققته دولة الإمارات من تقدم في مجال الصناعات الدفاعية هو نتاج مسيرة طويلة دامت على مدار عقود من العمل الجاد والتفاني في رفعة شأن الوطن، مع سعي دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها، إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للوطن ومكتسباته، وصون مسيرته التنموية المباركة، وهو ما كان ليتحقق إلا بامتلاك قوة وطنية قادرة على التصدي لكافة أشكال التحديات، بما يكفل للإمارات المضي قدماً في تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأوضح سموّه أنه برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم اخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تواصل دولة الإمارات مساعيها الحثيثة في ترسيخ نهجها الداعي للسلام ودورها في نشر مقوماته، والمساهمة في إقرار أسسه وضمان استدامته، إيماناً منها في حق الشعوب بأن تنعم بالطمأنينة والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية.

حضر الافتتاح معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي، حيث توقف سموّه عند جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يضم منتجات متطورة تقدمها أبرز الجهات الحكومية والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

كما شملت جولة سموّه جناح دولة قطر الشقيقة، والتي تشارك للمرة الأولى في المعرض، حيث تعرّف سموه على ابتكارات ومنتجات الشركات الوطنية القطرية التي تقدمها في المعرض ضمن قطاع الصناعات الدفاعية.

إلى ذلك، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح مجلس التوازن ، حيث اطّلع على جهود المجلس في دعم جهود البحث والتطوير في مجالات الدفاع في دولة الإمارات، وتعزيز نمو القدرات الصناعية الوطنية، واستدامة التكنولوجيا والابتكار عبر دعم احتياجات الصناعة المحلية من حيث الجودة والنوعية والسرعة في تلبية الاحتياجات للمجالات ذات الأولوية.

كما تفقّد سموه جناح كوريا الجنوبية، الذي يضم المنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركات الكورية خلال الحدث الدولي، بما فيها أحدث التقنيات والصناعات الدفاعية المتخصصة.

وخلال جولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" زار سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية، شملت شركة "ايدج"، المتخصصة مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والتي كشفت عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات خلال مشاركتها في الحدث العالمي.

من ناحية أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رؤساء الوفود المشاركة في معرض "آيدكس" وكبار الشخصيات المشاركة، حيث رحّب سموّه بجميع الوفود التي حرصت على التواجد في المعرض بما يشكله من فرصة لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات في مختلف المجالات الدفاعية، معرباً عن صادق أمنياته لشعوبهم بأعلى مستويات الاستقرار والتقدم والازدهار.

ويُقام "آيدكس 2025" بتنظيم مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ويستقطب الحدث كُبّرى الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية؛ لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

مشاركة قياسية

ويَضم "آيدكس" في نسخته الحالية 1,565 شركة من 65 دولة، بزيادة 16%عن الدورة السابقة، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث بنسبة 10% لتصل إلى 181,501 متر مربع. كما تشارك 731 شركة جديدة لأول مرة، ما يمثل زيادة بنسبة 82%، إلى جانب 213 شركة إماراتية، تمثل 16% من إجمالي العارضين، كما تشارك سبع دول لأول مرة في "آيدكس"، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، وقبرص.

فعاليات وأنشطة

ويشهد معرض "آيدكس 2025" تنظيم عدد من الفعاليات والحوارات، التي تجمع صُنّاع السياسات ورواد الفكر والمؤثرين وخبراء استشراف المستقبل بهدف مناقشة أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع، إضافة لمنصات مخصصة للشركات الناشئة، كما يضم أول تجمع عالمي (CBRNE Hub) ويضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر "CBRNE" (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات)، وبمشاركة 38 شركة من 13 دولة.

تقنيات متطورة ومنصة للأمن والاستقرار الدولي

يعرض "آيدكس 2025" أكثر من 3,300 منتج دفاعي متطور، تغطي مجالات الدفاع البري، والجوي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وأنظمة الحماية المتقدمة.

ويصاحب المعرض عددا من المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تناقش مستقبل الصناعات الدفاعية والتحديات الأمنية العالمية، إضافةً إلى عروض حيّة لأحدث المعدات والأنظمة الدفاعية في بيئات تشغيلية تحاكي الواقع، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الدفاع.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

يواصل الحدث دوره الرائد في تعزيز الشراكات الدفاعية الدولية، ودفع عجلة الابتكار في تقنيات الأمن والدفاع، كما يعكس نجاح المعرض التقدم الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية عالمياً، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختصة.

ويواصل "آيدكس" تعزيز مكانته كأحد أهم الفعاليات الدفاعية عالمياً، إذ يوفر منصة رئيسية لعقد الشراكات الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات الدفاعية الدولية، كما يمثل ملتقى عالمياً يجمع أحدث الحلول والتقنيات العسكرية، وبما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.