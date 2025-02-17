نهيان بن مبارك: عمال الإمارات شركاء في نهضتها ورعايتهم في مقدمة أولويات قيادتنا

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن عمال الإمارات هم شركاء نهضتها، ودعمهم ورعايتهم سيظل في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، والذي يحرص كل الحرص على أن يحصلوا على حقوقهم، وأن يتمتعوا بحياة إنسانية كريمة.

وأشار معاليه إلى أن تنظيم وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع الشركاء والرعاة والقرى العمالية لبطولتي التسامح للكريكت والكبادي، ركزت على تعزيز التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية لدى عمال الإمارات.

جاء ذلك عقب تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكت في نسختها الخامسة، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للكريكت والرياضة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، بمشاركة كافة المجتمعات العمالية في الدولة، كما تم تكريم أبطال بطولة التسامح للكبادي في نسختها الثانية، بجانب تكريم الرعاة والشركاء وممثلي القرى العمالية الذين أسهموا في نجاح البطولتين في تحقيق أهدافهما، بتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية لدى فئة عمال الإمارات التي تحتضن على أرضها حوالي 200 جنسية مختلفة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان : "إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأسي التسامح، كمواطنين ومقيمين، فقد ضربنا المثل للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر، مهما كان دينه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي والاجتماعي، هكذا علمنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقواله وأفعاله ومواقفه الصادقة دائما، إلى جانب التعايش والتسامح واحترام الجميع، وهكذا علمتنا قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يشمل عمال الإمارات بالرعاية والدعم المستمرين، لأنهم شركاء النهضة والازدهار".

وأشار إلى أن عمال الإمارات هم عماد نهضتها، ودعمهم ورعايتهم من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن كأسي التسامح للكريكت وللكبادي هما صورة رمزية لما يمكن أن تقدّمه الرياضة، وما تنتجه من فرص للتواصل بين مختلف الجاليات، والتنافس البناء والإيجابي في جو من التسامح والتعايش.

وقال إن المشاركة الواسعة للفرق في البطولتين، تجعلنا أكثر إصرارا على تنظيم البطولة بشكل سنوي، مشيدا بجهود كافة الشركاء الذين أسهموا في تحقيق الأهداف السامية للبطولة على المستوى التنظيمي والجماهيري، لا سيما مجلس أبوظبي الرياضي، وكافة الجاليات المشاركة إضافة إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مهنئا الجميع بنجاح البطولة.

وأوضح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، أن البطولتين استمرت أنشطتهما لما يزيد على 11 أسبوعًا، تنافست خلالها الفرق الممثلة لمجتمعات العمال من مختلف أنحاء الدولة للفوز بكأس بطولة النسخة الخامسة من كأس التسامح للكريكت والنسخة الثانية من كأس التسامح للكبادي بروح المحبة والتعاون والإخوة.

من جانبهم أشاد الشركاء والرعاة وممثلو القرى العمالية للعمال بالإمارات بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمختلف أنشطتهم وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف المواقف، مؤكدين أن البطولتين أصبحتا بمثابة عيد عمالي لأنها تسمح للجميع باللقاء والاستمتاع بالمنافسة الرياضية والتواصل فيما بينهم بروح التسامح والتعايش، مثمنين جهود حكومة الإمارات الرشيدة التي لم تتوقف يوما عن دعم عمال الإمارات في مختلف المجالات.