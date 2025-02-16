شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية والابتكارية في "آيدكس2025"

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمجموعة من أنظمتها الأمنية والابتكارية المتطورة التي تعزز ريادتها في استدامة الأمن والأمان في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي ينطلق غدا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

ويستعرض مركز شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي 57، التابع لقطاع شؤون القيادة الأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال مشروعها المتطور والذكي الذي يعتمد على تسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي، مؤكدة تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع وفق منهجية علمية متطورة وتتضمن أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الإصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط مما يحقق ميزة تنافسية و تقديم خدمات استباقية عالية الجودة للمجتمع .

من جانبه يشارك قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بالنسخة الأولى من مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية MAGNUM MK1"دورية المستقبل ذاتية القيادة" التي طورها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة كينتسوجي وشركة إيدج القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة، وهي مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي (من المركبة إلى الحمولة) ودعم الشحن الخارجي للمعدات والمركبات، وطائرات الاستطلاع من دون طيار، المحمولة ضمن صندوق طائرة من دون طيار مدمج بمركبة الدورية .

وسيتم أيضا استعراض مخرجات مشروع حاضنات الأفكار الشرطية، ويتضمن أبرز الأفكار و النماذج الأولية للمشاريع التي تم تطويرها من خلال فرق الإبتكار بشرطة أبوظبي بمختبر الابتكار الشرطي التطبيقي، لتعزيز العمل الأمني المبتكر، ومن أبرز المشروعات طائرة بدون طيار شرطية ذات الإقلاع العمودي والتي تعمل على نقل الصوت والصورة، ونظام تعزيز الصحة النفسية باستخدام CBT ويعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ونظام مستشعرالرؤية أثناء الضباب لدوريات الشرطة أوالمركبات الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومنظومة الطائرات بدون طيار المتكاملة لمعرفات الطائرات بدون طيار والذي طورته شرطة أبوظبي لاستخداماتها في المجال الأمني.

وتعرض إدارة طيران شرطة أبوظبي الطائرة العمودية الجديدة ( BELL-429) وتمتاز بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسي"مركز القيادة والتحكم" بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي إلى جانب عرض مركبة GMC المزودة بطائرة الدرون وتتضمن حامل الطائرة بدون طيار" DJI Matrice350".

ويشارك “مركز التدريب الافتراضي ” التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمنصة مبتكرة لسيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية عديدة من أبرزها التحقيق في الحرائق الافتراضي، والنظام الافتراضي للتوعية من المخدرات، ونظام الإسعافات الأولية الافتراضي، وسيناريو إجراءات المطار لأصحاب الهمم من فئة التوحد الافتراضي والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التعليم والمعرفة وسيناريو المستجيب الأول للبلاغات المرورية.

ويستعرض مركز فحص جودة الأسلحة والذخائر التابع لإدارة الآلة الجنائية إنجازاته الرائدة باعتباره الأول من نوعه في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والمعتمد دوليًا ضمن منظمة CIP.

ويعرض المركز أحدث تقنياته في فحص واعتماد الأسلحة والذخائر وفق المعايير العالمية، بما في ذلك اختبارات المواد الباليستية المقاومة للرصاص ويقدم مشروعه الريادي المختبر الباليستي المتنقل، الأول عالميًا والحاصل على عدة جوائز، والذي يتيح فحص الأسلحة ميدانيًا وإدراج بياناتها في قاعدة بيانات بصمة السلاح ويقدم خدمة متقدمة في إظهار الأرقام المطموسة من الأسلحة على أفضل المعايير مما يسهم في تعزيز جهود التحقيقات الجنائية وتؤكد هذه المشاركة ريادة المركز في تقديم أحدث الحلول التقنية لضمان جودة وأمان الأسلحة والذخائر عالميًا.