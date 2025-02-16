متحدثون رسميون :"آيدكس ونافدكس" 2025" يجسدان رؤية الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي

أكد المتحدثون الرسميون لمعرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 أن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 منصة عالمية لوضع استراتيجيات الدفاع والابتكار وإطلاق حوار فعّال يسهم في رسم ملامح مستقبل الدفاع وتعزيز القدرة على الصمود في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وقال العميد ركن دكتور ذياب غانم المزروعي المتحدث الرسمي للمعرضين لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" إن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يجمع قادة العالم وصناع السياسات وخبراء الصناعات الأمنية والدفاعية بهدف مناقشة التحديات الأمنية والدفاعية في العصر الحديث وتعزيز الشراكات وعرض أحدث التقنيات.

وأضاف أن المؤتمر استقطب هذا العام أكثر من 1800 مشارك من ممثلي الجهات الأمنية والدفاعية والأكاديمية بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتمكين البحث والتطوير ومواءمة استراتيجيات الدفاع مع المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية مما يدعم رؤية دولة الإمارات في تبني أحدث الحلول الدفاعية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه قال العقيد ركن يوسف محمد البلوشي المتحدث الرسمي لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 إن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يرسخ مكانته العالمية في صياغة استراتيجيات الدفاع والأمن والابتكار بمشاركة قادة العالم وصُنَّاع القرار والخبراء ومُمثلي الجهاتِ الأمنية والدفاعية وكبرى الشركاتِ العالمية.

وأضاف أن المؤتمر يناقش أبرز التحديات والفرص وسُبل تطوير التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم نتيجة التحولات الجيوسياسية المتسارعة ومناقشة استراتيجيات أمنية ودفاعية من شأنها المساهمةُ في الحفاظ على السلم والأمن الدُوليّين.

وأشار إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي يجسد رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي وإرساء نموذج متقدم للتعاون الدولي والشركات الدفاعية العالمية.

من جهتها قالت المقدم لطيفة محمد الزيدي المتحدث الرسمي لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 إن أبوظبي رسخت مكانتها مركزاً يجمع القادة العالميين وقادة الصناعات والخبراء من مختلف التخصصات لرسم مستقبل مشهد الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 انطلق اليوم بمشاركة دولية واسعة لمناقشة موضوعات استراتيجية من خلال ثلاث جلسات نقاشية رئيسية تتعلق بالتهديدات الناشئة في المنطقة والعالم مع التركيز على أحدث التقنيات في إطار إعادة تصور قطاع الدفاع إلى جانب الابتكار والتكامل والمرونة.