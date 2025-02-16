"التلال للأزياء" تعيد تعريف الأناقة الرمضانية بإطلاق موسم جديد من حملة "أجمل رمضان في العالم"

في خطوة جديدة نحو إحياء التراث بأسلوب عصري، أعلنت شركة التلال للأزياء، الاسم الرائد في عالم الأزياء المستوحاة من الثقافة العربية، عن إطلاق الموسم الجديد من حملتها السنوية "أجمل رمضان في العالم". وتهدف الحملة إلى إضفاء طابع تقليدي أصيل على شهر رمضان المبارك، من خلال تصاميم تحمل روح التراث بلمسات معاصرة، تعكس الفخامة والأصالة في آنٍ واحد.

أزياء رمضان.. بين عبق التراث وأناقة الحداثة

يركز الموسم الجديد على إبراز الأزياء الرمضانية التقليدية بتصاميم متجددة، تجمع بين الأناقة والراحة، مما يمنح العملاء فرصة التألق بإطلالات تحتفي بروح الشهر الفضيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز القيم الرمضانية، عبر تصاميم مستوحاة من الهوية العربية الأصيلة، تعكس عراقة الماضي وتواكب تطورات الحاضر.

كندورة رمضان.. قصة أصالة تروى بتصاميم التلال

وفي هذا السياق، أعرب السيد عبدالسلام، مؤسس ومدير شركة التلال للأزياء، عن اعتزازه بإطلاق الموسم الجديد، قائلاً:

"ندرك أهمية الأزياء الرجالية في إكمال الصورة الرمضانية للعائلة، كونها امتداد لهويتنا وتراثنا، ولهذا حرصنا على تقديم تصاميم تمزج بين الأصالة والحداثة، ليحظى عملاؤنا بإطلالات تعكس الروح الرمضانية بأسلوب راقٍ."

ابتكار يواكب روح الشهر الفضيل

من جانبه، أكد السيد بشرالدين شرقي، مدير العلاقات العامة في الشركة، على أهمية إعادة إحياء التقاليد من خلال الأزياء، مضيفاً:

"رمضان هو شهر التقاليد والتواصل العائلي، ولهذا قمنا بتطوير خمس مجموعات رئيسية تناسب مختلف المناسبات الرمضانية، بدءاً من الجلسات العائلية الحميمة وصولاً إلى العبادات الدينية والاجتماعات الرسمية. كما أدخلنا تقنيات حديثة في التطريز والخياطة، لضمان أقصى درجات الراحة والأناقة."

منتجات جديدة.. وتصاميم مستوحاة من التراث العربي الأصيل

تتضمن حملة "أجمل رمضان في العالم" لهذا الموسم مجموعة واسعة من الأقمشة اليابانية الأصلية والعديد من التصاميم الفريدة، بالإضافة إلى منتجات جديدة تلبي تطلعات عشاق الأناقة التراثية. وستكون جميع التصاميم متوفرة في معارض شركة التلال للأزياء وعبر منصاتها الإلكترونية، لتمنح الجميع فرصة التألق بإطلالات مستوحاة من روح رمضان الأصيل.