"استشاري الشارقة" يناقش تطوير الخدمات الصحية في الإمارة

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته التاسعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة الشارقة الصحية بحضور الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس الهيئة، وأمل أحمد القطري، مديرة الهيئة ومعاونيهما.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، خلال الجلسة، سياسات وخدمات الهيئة التي تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات وتلعب دوراً هاما وفعالاً في توفير خدمات التأمين الصحي واستقطاب الاستثمارات الصحية في مدينة الشارقة الصحية، ومساعيها نحو تحقيق تطوير مستدام للخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنظومة الطبية تلبية لاحتياجات المجتمع.

وتناولت مداخلات أعضاء المجلس، خطط هيئة الشارقة الصحية لاستقطاب منشآت طبية جديدة والتوسع في مدينة الشارقة الصحية وجهودها في استقطاب وتوظيف الأطباء والفنيين المواطنين لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، والسياسات والبرامج التي تعتمدها هيئة الشارقة الصحية لضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، وخططها لعقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية ومختصة لتطوير وتنفيذ خطط تدريبية ومهنية في مجالات الطب والصحة وإنشاء مركز بحثي متخصص في الدراسات الطبية والأبحاث العلاجية في الإمارة.

كما استفسر الأعضاء عن جهود هيئة الشارقة الصحية في دعم وتطوير السياحة العلاجية في الإمارة وأهمية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في مجال الصحة والرعاية العلاجية؛ للاطلاع على أحدث الابتكارات والخبرات العالمية في القطاع الصحي، إضافة إلى خطط الهيئة لتوسيع نطاق المنافع التأمينية المقدمة للمشمولين ضمن نظام التأمين الصحي لحكومة الشارقة.