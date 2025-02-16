انطلاق المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2025 في أبوظبي

انطلقت أمس، بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، أعمال المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2025، الذي ينظمه المعهد الوطني للتخصصات الصحية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحية التدريبية، وبمشاركة أكثر من 600 مختص من القطاع الصحي.

شهد حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من الجهات والمؤسسات الصحية بالدولة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأمريكي للاعتماد الطبي العالي، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعليم الطبي والتطوير المهني، ويهدف إلى توفير منصة علمية متخصصة لمناقشة أحدث المستجدات في مجال التعليم الصحي، وتبادل الخبرات بين المختصين، ودعم الأبحاث والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

كما يشهد الحدث مشاركة نخبة من أعضاء اللجان التخصصية في المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومديري البرامج التدريبية، وأعضاء الهيئة التدريسية، والمتدربين، وقادة ومسؤولي الجهات والمؤسسات الصحية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر أربع جلسات رئيسية ونقاشية بمشاركة 20 متحدثًا بارزًا، يتم فيها استعراض أبرز التطورات في مجال التعليم الطبي، إلى جانب 10 ورش عمل متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز أفضل الممارسات في التدريب التخصصي والتقييم.

كما يشهد المؤتمر استعراض 43 ورقة بحثية تتنوع بين العروض التقديمية والملصقات العلمية، ما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الأبحاث والممارسات في القطاع الصحي.

وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، إن المؤتمر يعكس التزام المعهد بتطوير التعليم الطبي في الدولة من خلال تحديث المناهج، وتحسين نظم التقييم، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، التي تسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية في التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف أن المؤتمر يشهد نقاشات موسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، حيث سيتم استعراض أحدث التطبيقات التكنولوجية في التدريب الطبي والتقييم وتحسين المهارات السريرية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى المعايير في برامج الإقامة والزمالة الطبية.

وأشار الدكتور الحوقاني إلى أن المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي أصبح منصة رئيسية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الابتكار في البرامج التدريبية، ما يسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة. كما أكد أن هذا الحدث يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتميز في التعليم الطبي والتدريب الصحي، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة من خلال خلق بيئة تعليمية داعمة للكوادر الطبية، وتعزيز أفضل الممارسات التي تسهم في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.