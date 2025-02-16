(طرق دبي) تنجز 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، مشروع تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

السلامة المرورية

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ الاستراحات: "انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات التوصيل بالدراجة النارية في إمارة دبي إلى 2535 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد دراجات التوصيل 46600 دراجة، كما يأتي المشروع، تعزيزاً للسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية.

وأضاف الطاير: رُوعي في التصميم الخارجي للاستراحات، الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وجرى تخصيص مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، تتسع كل منها لــ 10 أشخاص حسب المنطقة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

وجرى تحديد مواقع تنفيذ الاستراحات، بناء على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر طلباً على خدمة التوصيل، وكذلك التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة جرى تنفيذ الاستراحات في مناطق شارع حصة، والبرشاء هايتس، والبرشاء، والكرامة، ورقة البطين، وأم سقيم (جميرا 3)، وجميرا (شارع الوصل)، وحي ذا جرينز The Greens، والمركز التجاري، والراشدية، والسطوة، وند الحمر، والنهدة، وعود ميثاء، والمرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، والجداف، ومردف، ولاست إكزت الخوانيج Last Exit، وموتور سيتي دبي Dubai Motor City، والقرهود.

جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور من أهمها إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، كما أطلقت عام 2022، جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، لتعزيز التنافس بين الشركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات، في رفع مستوى السلامة المرورية، والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتطوير الخدمات، التي تقدمها الشركات للمتعاملين، وجرى تكريم الفائزين في الدورة الأولى في 2024 وجاري إطلاق الدورة الثانية من الجائزة في العام الحالي.

فئات ومعايير الاختيار

تضم جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات ثلاث فئات: (الشركات – السائقين – الشركاء)، حيث يتم اختيار أفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات وأفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، حيث تم استحداث فئة جديدة لأفضل شريك، بالإضافة إلى زيادة عدد السائقين الفائزين في فئة السائق المتميز إلى 200 سائق نظراً لتزايد عدد الطلبات في الدورة الأولى.

تتضمن معايير اختيار الفائزين في جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، في فئة أفضل شركة: الى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر للسائقين بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة رضا المتعاملين. وتشمل معايير اختيار أفضل سائق، بالتزام السائق بالأنظمة والقوانين ومعايير الجودة والسلامة بما يعكس مهنية واحترافية السائق ويتضمن تقييم أداء السائق بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان.