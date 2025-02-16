أبوظبي تستقبل سفنا حربية من أنحاء العالم بمرسى "أدنيك" استعداداً لانطلاق نافدكس 2025

استقبلت أبوظبي، سفنا حربية من مختلف أنحاء العالم، بمرسى أدنيك – الواجهة البحرية، وذلك استعداداً لانطلاق النسخة الثامنة من فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 21 فبرايرالجاري ، بالتزامن مع المعرض الدولي للدفاع "آيدكس".

وتُعرض خلال الحدث مجموعة استثنائية من الأساطيل البحرية من ثماني دول، تشمل دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية اليونانية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الهند.

وقال العميد بحري راشد إبراهيم راشد المحيسني رئيس اللجنة البحرية - نافدكس 2025 : “ نفخر دائماً بأن نكون محط أنظار العالم لتوافد الآلاف من كبار الشخصيات وصناع القرار من جميع أنحاء العالم وذلك للمشاركة في فعاليات آيدكس ونافدكس”.

وتوقع أن تطون هذه الدورة من معرض نافدكس تكون الأكبر والأكثر تميزاً منذ انطلاقته الأولى ، حيث سيشهد إطلاق عدد من السفن الحربية لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات والتي تعتبر فخر الصناعة الإماراتية وهي مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة وذلك بمشاركة 21 سفينة من الدول الشقيقة والصديقة .

وأضاف أن المشاركين سيتمكنون من عرض القطع على اختلاف أحجامها لإبراز قدراتها المختلفة في منطقة العروض الحية لنافدكس على المنصة البحرية التابعة لأدنيك إضافة إلى ميناء زايد الذي يستضيف السفن ذات الأحجام الكبيرة مؤكدا أن معرض الدفاع البحري نافدكس 2025 سيشهد نقله نوعية في عدد المشاركات الدولية والمحلية للتقنيات الدفاعية والأمنية المتخصصة.

من جانبه قال سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية في مجموعة أدنيك إن الدورة الحالية من "نافدكس" أصبحت منصة رائدة لاستعراض أحدث التقنيات والمستجدات في مجالي الدفاع والأمن البحري.

ولفت إلى أن مركز أدنيك أبوظبي سيستقبل صنَّاع القرار وقادة الصناعة والمبتكرين لاستكشاف آفاق جديدة في مستقبل الدفاع والأمن البحري،مؤكداً أن توسع المساحة المشغولة من المركز للمشاركين، والزيادة الملحوظة لعدد الشركات، وعرض هذه الشركات والدول لأحدث التقنيات المتطورة ، يُرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا حيويا لصناعة الدفاع.

ورحبت الجهة المنظمة بالدفعة الأولى من السفن البحرية أثناء عبورها للقناة المائية في طريقها إلى ميناء أدنيك – الواجهة البحرية، والتي تنوعت في أحجامها وأغراضها إضافة إلى استقبال ميناء زايد العديد من السفن البحرية الأخرى المشاركة في معرض "نافدكس" 2025، مما يُساهم في توسيع نطاق الحضور العالمي لهذا الحدث الهام.

يُعّد معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" منصة مخصصة لقطاع الدفاع البحري والأمن البحري، إذ يمنح المشاركين فرصاً للتعاون الوثيق في هذا المجال، ويشجع على تبادل الخبرات والمعارف، وعرض أحدث التقنيات البحرية.

وتشمل أعمال الدورة الثامنة من المعرض، جلسات خاصة بعنوان "حوارات نافدكس" وهي سلسلة من المحاضرات والندوات يُشارك فيها خبراء ومتخصصون لمناقشة الاتجاهات المستجدة، وعرض دراسات حالة واقعية، واستعراض التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الدفاع البحري.

ويُتيح الحدث فرصة للعارضين للاستفادة من مساحة عرض مائية فريدة من نوعها والذين ُيمكنهم إرساء سفنهم في منطقة المرسى المؤقتة المُجهزة بالعوامات، للمشاركة في العروض الحيّة.

وتم إعداد برنامج يومي متكامل للعروض الحية المُصممة بعناية وبعضها بقيادة العارضين أنفسهم، وذلك لجذب وإمتاع الزوار على المدرج المُطل على الرصيف البحري والمجاور لمنطقة المعرض وليحظوا بفرصة مُشاهدة مباشرة عن كثب لأحدث التقنيات والقدرات البحرية المتطورة.

ويجمع “نافدكس2025” تحت مظلته نخبة من قادة الصناعة العالميين، وصنَاع القرار، والمؤثرين، وخبراء الدفاع البحري، وذلك لرسم ملامح مستقبل القطاع البحري الحيوي.