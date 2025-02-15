اتفاقية تعاون بين «دبي الخيرية» و«ليوس للتطوير العقاري»

في خطوة تعكس تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والخيري، أبرمت جمعية دبي الخيرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية «ليوس للتطوير» العقاري، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي والتنمية المستدامة، ودعم مسيرة العمل الخيري والإنساني، وإرساء أوجه العمل والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم المجتمع.

وقع الاتفاقية أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وروي ليو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية لتحقيق أفضل النتائج والممارسات، التي تخدم مصالح المستفيدين، وتعود بالفائدة على الطرفين، وتوثيق الروابط وتطوير آفاق التعاون والعمل المجتمعي، ووضع إطار مشترك لتبني المبادرات والحملات المشتركة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تسهم في تقديم خدمات أفضل لأفراد المجتمع.

وقال أحمد السويدي: «فخورون بالتعاون مع شركة ليوس للتطوير المتخصصة في مجال تطوير العقارات وأسلوب الحياة، والتي لها حضور قوي في المملكة المتحدة والإمارات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية التي تجمع بين قلب الخير وعقل الأعمال، انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية دبي الخيرية وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري والتنموي».

وأضاف: «تعد هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية، ونتطلع لرؤية ثمار هذا التعاون بيننا، والذي سيحدث تأثيراً إيجابياً في حياة الكثير من المستفيدين، وفقا للنهج الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي جعلت من الإمارات نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنوانًا للعطاء».

ومن جانبه قال روي ليو: «ملتزمون بتقديم العطاء للمجتمع، وهذه الشراكة تمنحنا الفرصة للإسهام بشكل فعّال في تحسين حياة المستفيدين».

ويُعد إبرام هذه الاتفاقية خير دليل على التزام الطرفين بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر ترسيخ المسؤولية الاجتماعية، والمضي قُدمًا على درب العمل الإنساني الذي غدا سمةً فريدة لدولة الإمارات.