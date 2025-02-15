"أدنيك" تعلن جاهزياتها لاستضافة "آيدكس ونافدكس" 2025

أعلنت مجموعة أدنيك جاهزيتها الكاملة لاستضافة الدورة الأكبر من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025 اللذين يعقدان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري بمركز أدنيك أبوظبي. تأتي الاستعدادات المكثفة من قبل المجموعة في إطار التزامها بتقديم تجربة استثنائية تُعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لمعارض الدفاع والأمن.

يُقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للحدثين بوصفهما منصتين عالميتين تجمعان كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الدفاع والأمن البحري.

ومنذ انطلاق "آيدكس ونافدكس" في العام 1993، كان "مركز أدنيك أبوظبي" المقر الرئيسي لهذا الحدث الدولي المرموق، وفي نسخة العام 2025، من المقرر أن يخصص كامل مساحته التي تتجاوز 180 ألف متر مربع لاستضافة العارضين والزوار، ما يؤكد مكانته كأحد أبرز مراكز المعارض عالمياً، ويرسّخ مكانة أبوظبي عاصمة لصناعة المعارض والمؤتمرات، ويتيح منصة عالمية تجمع قادة القطاع لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والأمن.

وتعمل فرق العمليات في "مركز أدنيك أبوظبي" على توفير تجربة سلسة لجميع المشاركين، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 150 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، ويجري تنفيذ خطط متكاملة لإدارة الحركة داخل المركز، وتأمين مواقف سيارات مريحة، وتسهيل دخول الزوار والعارضين وكبار الشخصيات، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان تجربة آمنة وناجحة للجميع.

وتتولى "كابيتال للفعاليات"، الذراع التنظيمية لمجموعة أدنيك، مسؤولية تنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي ستجمع أكثر من 1,565 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الحدث 41 جناحاً وطنياً، ما يعكس الطابع الدولي للمعرضين، ويعزز فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.

وتضطلع "كابيتال 360 لتنظيم الفعاليات" بمهمة تقديم خدمات إنتاج عالمية المستوى، تشمل تصميم وبناء الأجنحة المخصصة، وتوفير حلول مرئية وسمعية متطورة، وإنشاء منصات عرض ديناميكية تعكس التطور والابتكار الذي تتميز به هذه الدورة.

من جانبها تضمن "كابيتال للضيافة" تجربة استثنائية في مجال الضيافة إذ تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات تشمل عربات الطعام الداخلية والخارجية، وقرية المأكولات الإماراتية، ومطعما إماراتيا جديدا إلى جانب صالات كبار الشخصيات التي توفر خدمات ضيافة راقية.

وتلعب "سياحة 365" دوراً محورياً في تسهيل تجربة السفر والتنقل للعارضين والمشاركين الدوليين عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة لضمان انتقال الوفود الدولية بسلاسة، إلى جانب تقديم عروض سياحية مخصصة تعكس أصالة وثقافة دولة الإمارات.

وتعمل فنادق مجموعة أدنيك المحيطة بمركز أدنيك أبوظبي بكامل طاقتها أثناء فترة إقامة المعرضين، إذ يعكس معدل الإشغال المرتفع المكانة العالمية التي يتمتع بها الحدث.

ويعزز الإقبال الكبير على المركزأيضا الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة أدنيك في توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية للفعاليات العالمية.