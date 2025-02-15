"خليفة لنخيل التمر" تعزز الاستدامة الزراعية والمجتمعية تماشياً مع رؤية 2025

أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التزام الجائزة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص عام 2025 عامًا للمجتمع.

وأوضح سعادة أمين عام الجائزة، أن جائزة خليفة لنخيل التمر أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها "سلسلة المهرجانات الدولية للتمور"، التي نظمت أكثر من 53 مهرجانًا دوليًا في 8 دول منتجة للتمور، و"سلسلة المحاضرات الافتراضية" التي أسهمت في نشر المعرفة العلمية، بجانب تنظيم مسابقات لفتح المجال أمام المبدعين في المجتمع.وأضاف سعادته أن المبادرات التي أطلقتها الجائزة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تشجيع تطبيق نظم الري الذكية واستخدام مخلفات النخيل لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية وكذلك تعزيز الزراعة العضوية ومكافحة الآفات باستخدام طرق طبيعية.

وأكد أن الجائزة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بشأن أهمية زراعة النخيل والتمور من خلال حملات توعوية ومهرجانات علمية وتنظيم فعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع بما في ذلك المزارعين والطلاب. وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت في تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية من خلال فتح أسواق جديدة للتمور الإماراتية.

وفيما يتعلق بمشاركة المؤسسات والأفراد أكد سعادته، أن بإمكان المؤسسات دعم هذه المبادرات من خلال تبني مشاريع المسؤولية المجتمعية، في حين يمكن للأفراد تعزيز استهلاك التمور المحلية والمشاركة في الفعاليات التطوعية.وأشار إلى أن استخدام تقنيات الري الذكية وتدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية، يسهم في التغلب على التحديات التي تواجهها المبادرات مثل التغيرات المناخية.

وشدد على أهمية المبادرات المجتمعية في نشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات.