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جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ترشح متسابقين لتمثيل الدولة في المسابقة الهاشمية بالأردن

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وام

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن ترشيح متسابقين لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 20 إلى 26 رمضان 1446 هـ وذلك في إطار جهودها المستمرة لخدمة القرآن الكريم وإعداد الحفظة المواطنين للمشاركة في المحافل الدولية.

ووقع الاختيار على المتسابق عمر معمر عمر بانبيله للمشاركة في المسابقة الهاشمية للذكورفيما تم ترشيح المتسابقة عائشة عبدالرحمن عبداللطيف لتمثيل الدولة في المسابقة الهاشمية للإناث.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحرص على ترشيح نخبة من الحفظة المواطنين المتميزين لتمثيل الدولة في هذه المسابقات وذلك في إطار دعمها المستمر لحفظة كتاب الله وتعزيز مكانتهم في المحافل الدولية مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه حفظة القرآن في دولة الإمارات.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري دعمها المستمر لهم لتحقيق نتائج متميزة تعكس المستوى الرفيع للحفظة الإماراتيين في المسابقات القرآنية الدولية.