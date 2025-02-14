"قطارات الاتحاد" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "جلوبال ريل 2024" للابتكار

أعلنت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، أسماء الفائزين الثلاثة بجائزة "جلوبال ريل 2024" للابتكار التي أطلقتها الشركة خلال فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل" 2024 في أبوظبي.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة مكّن الشركة من تعزيز دورها في أحد أهم القطاعات النقل الحيوية في الدولة، مشيراً سموه إلى المشاريع والفعاليات والمبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها.

وأضاف سموه إن مسابقة "جلوبال ريل 2024" للابتكار تعد أحد هذه المبادرات المتميزة، التي تعكس التزام الشركة بتحفيز الإبداع والابتكار في القطاع، وشحذ الهمم للمساهمة في تطوير واحد من أهم القطاعات الحيوية في العالم، مشيراً سموه إلى أن المسابقة سلطت الضوء على العديد من الأفكار المبدعة والحلول المتقدمة التي قدمها المتسابقون".

وتهدف قطارات الاتحاد من هذه المسابقة، إلى التشجيع على إيجاد حلول وأفكار مبتكرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مشهد قطاع النقل العالمي نحو مستقبل أفضل.

وشارك في المسابقة أكثر من 75 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، قدموا مجموعة واسعة من الحلول المتطورة، شملت تقنية الرفع المغناطيسي، وعمليات تفتيش المستودعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرى تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء من قطارات الاتحاد واختيار الحلول الثلاثة التي أظهرت إمكانات واعدة في تغيير مفهوم النقل، وتعزيز الكفاءة والاستدامة، وتحسين البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية وعملياته.

وتضمنت الأفكار الفائزة "تقنية مراقبة متطورة للبنية التحتية باستخدام القطارات لشركة "سيميت" CEMIT، وتقنية مبتكرة تتيح الكشف عن العيوب المرئية للسكك الحديدية بشكل فوري" لشركة "إل آند تي للخدمات التكنولوجية المحدودة" (LTTS)، و"التوأم الرقمي للبنية التحتية للسكك الحديدية" لشركة "سيسترا" SYSTRA.

وتعكس جائزة "جلوبال ريل" التزام قطارات الاتحاد بتعزيز التعاون والابتكار في مجال السكك الحديدية والنقل، حيث منحت قطارات الاتحاد 500 ألف درهم لكل فائز، مقدمة لهم فرصة تجربة مشاريعهم في مرافق الشركة.

وأعرب مانويل سيمون، مدير المبيعات في شركة "سيميت" CEMIT، عن امتنانهم لهذا التكريم، وقال إن هذه الجائزة تمثل أهمية بالغة لهم لأنها تزودهم بالموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع، معربا عن سعادتهم بالعمل مع شركة قطارات الاتحاد لتقديم ابتكارات مؤثرة في مجال النقل بالسكك الحديدية.

وبدوره أعرب إتيان بونسار، رئيس الشراكات الأكاديمية والابتكار في الهندسة الرقمية لدى لشركة "سيسترا" SYSTRA، عن فخرهم بهذا التقدير والذي قدم لهم فرصة ثمينة لتعزيز تطوير ونشر تقنيتهم، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للنقل بالسكك الحديدية.

من جهته قال أليند ساكسينا هو المدير التنفيذي ورئيس قسم التنقل والتكنولوجيا في شركة إل آند تي للخدمات التكنولوجية المحدودة" (LTTS)، إن مشاركة شركته في هذه المسابقة قدم لهم فرصة مميزة لاستعراض جهودهم التي تعنى بدعم قطاع النقل العالمي، وتقديم أفكارهم خلال الحدث العالمي "جلوبال ريل"، مضيفا أن تتويج مشاركتهم بالفوز يعزز شعورهم بالمسؤولية لمواصلة عملهم بما يخدم صالح قطاع النقل ويواكب التغيرات والتطورات التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي يشهدها العالم، وهو ما تتطلع شركته لتحقيقه بالتعاون مع الجهات الرائدة في القطاع لتبادل الخبرات والأفكار لنتشارك مع قطارات الاتحاد غد أفضل للجميع.

وشكّلت الجائزة أبرز فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي "جلوبال ريل"، وهي تندرج في إطار جهود شركة قطارات الاتحاد لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية.

كما شمل الحدث أيضاً منصة الابتكار، التي استعرضت أحدث التقنيات وأكثر الأفكار إبداعاً على الصعيد العالمي، وجسدت حاضنةً ديناميكية للتطوير والتعاون، من خلال عرض أحدث التطورات في البنية التحتية للسكك الحديدية، والعمليات، وخدمات الركاب، وذلك بما ينسجم مع التزام قطارات الاتحاد بدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.