عبد الله آل حامد يبحث في أوساكا التعاون مع قادة شركات عالمية في صناعة الإعلام والترفيه

عقد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة أوساكا اليابانية، مع كبار صناع الإعلام والترفيه العالميين، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي.

تركزت اللقاءات على استكشاف فرص التعاون مع الشركات العالمية في مجالات الإنتاج السينمائي، وتقنيات السرد البصري، وبناء منصات إعلامية حديثة.

وأكد معالي عبد الله آل حامد أن التحولات التكنولوجية التي نشهدها حالياً، تدفع المؤسسات الإعلامية إلى أن تكون سباقة في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.

وتابع معاليه: رؤيتنا في الإمارات، ترتكز على بناء منظومة إعلامية مرنة، مبتكرة، وقادرة على استشراف احتياجات الجمهور، وصناعة محتوى يعكس طموحاتنا الوطنية وهويتنا الراسخة.

وشملت اللقاءات كلاً من كورتني لاماركو رئيس لجنة العمل السياسي لصناعة الترفيه بولاية واشنطن، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LeMarco Global، المتخصصة في إدارة العلامات التجارية، وتطوير المحتوى الإعلامي، بالشراكة مع كبريات المؤسسات العالمية، مثل أمازون وديزني، والمنتج التنفيذي للمسلسل الوثائقي المرشح لجائزة إيمي «المكتنزون»، والمحاضر الزائر في جامعة واشنطن.

كما التقى معاليه تايكي ساكوراي الرئيس التنفيذي لشركة Salamander Pictures اليابانية، التي تتميز بنهج مبتكر في صناعة الأفلام، من خلال دمج الأساليب السينمائية التقليدية بأحدث تقنيات التكنولوجيا والإنتاج البصري عالي الجودة.

من جهة أخرى، نظم المكتب الوطني للإعلام، بحضور معالي عبد الله آل حامد، حفلاً لتكريم عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى، الذين قدّموا إسهامات بارزة في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية.

وأكد معالي عبد الله آل حامد، حرص المكتب الوطني للإعلام على الالتقاء بالإعلاميين وصناع المحتوى، تقديراً لدورهم الحيوي في نقل الصورة الإيجابية للإمارات، وإبراز المنجزات بأسلوب مهني وهادف.

وأشار معاليه إلى أن قمة BRIDGE المقرر عقدها في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، تمثل فرصة مهمة لتوحيد جهود الإعلاميين والمبدعين وصنّاع المحتوى تحت مظلة واحدة، تُقدّم للعالم نموذجاً للإعلام القائم على التأثير الإيجابي.

وكشف معاليه عن إطلاق مجلس المدون الوطني، الذي سوف يضم الجميع، بهدف توحيد الخطاب الوطني، وتعزيز الهوية الوطنية.وقام معاليه، يرافقه مدير عام المكتب الوطني للإعلام، بتكريم الإعلاميين وصناع المحتوى.