عبد الله آل حامد يبحث في أوساكا التعاون مع قادة شركات عالمية في صناعة الإعلام والترفيه

وأكد معالي عبد الله آل حامد أن التحولات التكنولوجية التي نشهدها حالياً، تدفع المؤسسات الإعلامية إلى أن تكون سباقة في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.
وتابع معاليه: رؤيتنا في الإمارات، ترتكز على بناء منظومة إعلامية مرنة، مبتكرة، وقادرة على استشراف احتياجات الجمهور، وصناعة محتوى يعكس طموحاتنا الوطنية وهويتنا الراسخة.
وشملت اللقاءات كلاً من كورتني لاماركو رئيس لجنة العمل السياسي لصناعة الترفيه بولاية واشنطن، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LeMarco Global، المتخصصة في إدارة العلامات التجارية، وتطوير المحتوى الإعلامي، بالشراكة مع كبريات المؤسسات العالمية، مثل أمازون وديزني، والمنتج التنفيذي للمسلسل الوثائقي المرشح لجائزة إيمي «المكتنزون»، والمحاضر الزائر في جامعة واشنطن.
وأكد معالي عبد الله آل حامد، حرص المكتب الوطني للإعلام على الالتقاء بالإعلاميين وصناع المحتوى، تقديراً لدورهم الحيوي في نقل الصورة الإيجابية للإمارات، وإبراز المنجزات بأسلوب مهني وهادف.
وأشار معاليه إلى أن قمة BRIDGE المقرر عقدها في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، تمثل فرصة مهمة لتوحيد جهود الإعلاميين والمبدعين وصنّاع المحتوى تحت مظلة واحدة، تُقدّم للعالم نموذجاً للإعلام القائم على التأثير الإيجابي.