الإمارات تقود جهود تمكين المدن الأفريقية لمواجهة تحديات المناخ

المدن الأفريقية في الصفوف الأمامية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO» أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول المدن محايدة الكربون في مدينة طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة، والذي ينظم في دورته الأولى، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تحت شعار «تمكين المدن الأفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني» بحضور وزراء، ورؤساء بلديات، وشباب، ورواد أعمال، وخبراء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، لبحث حلول فعالة ومستدامة لتحقيق الحياد الكربوني في المدن الأفريقية.

وأشار الطاير إلى أن المنتدى يعقد هذا العام في لحظة محورية، فالتغير المناخي لم يعد خطراً بعيداً، بل أصبح واقعاً ملموساً، حيث تقف المدن الأفريقية في الصفوف الأمامية في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتدهور البيئي.

التحالف العالمي

وأوضح سعيد الطاير أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، من خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر «GAGE»، الذي يضم أكثر من 90 دولة، تعمل على تعزيز الحلول المناخية المدعومة محلياً، وأنشأت منصة ديناميكية للنمو الشامل والأخضر والمرن، مؤكداً أن أفريقيا تمثل حجر الزاوية في هذا التحالف العالمي.

وقال: إن مبادرة «مدن محايدة الكربون» التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية من قيادة التحول نحو بيئات حضرية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، مشدداً على أن المنتدى لا يعد مجرد محطة في هذه الرحلة، بل يمثل أيضاً نقطة انطلاق نحو العمل، مؤكداً أن الرسالة المشتركة للمنتدى تتمحور حول تزويد الحكومات المحلية بالأدوات والموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ حلول مستدامة، وتعزيز ريادة أفريقيا في مجالات الطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، والمباني الخضراء، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحفيز الابتكار لتحويل الحياد الكربوني من مجرد طموح إلى واقع ملموس.

ولفت إلى أن المنتدى يتماشى مع نتائج اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، ومخرجات مؤتمر COP29، كما ينسجم مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 المقرر عقدها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في أكتوبر المقبل، مما يعزز تأثيره الإقليمي والعالمي في صياغة خارطة الطريق الحضرية لأفريقيا.

وأضاف الطاير: إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤمن بأهمية الحوار الشامل، وتسعى إلى إشراك كل مدينة ومنطقة وصوت في صياغة المستقبل، داعياً إلى تجاوز الطرق التقليدية وبناء مدن عادلة ومستدامة من خلال تعزيز القدرات المحلية لتصميم مشاريع قابلة للتمويل، وتعميم قصص النجاح في مجالات الطاقة الشمسية، والتنقل المستدام، وتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب تحفيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الشباب والمجتمعات المحلية لضمان تحول شامل ومستدام، فضلاً عن بناء شبكة من المدن والشركاء الملتزمين بتحقيق العدالة المناخية والازدهار.

وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، أن انضمام المملكة المغربية في نوفمبر 2023 إلى التحالف العالمي من أجل الاقتصاد الأخضر «GAGE» يجسد التزامها الاستراتيجي بالانتقال نحو نموذج تنموي عادل، شامل ومستدام.

كما نوهت بالدور الريادي لكل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – أفريقيا في دفع أجندة الاستدامة على المستوى المحلي.

وشددت على أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية والتنموية المتزايدة في القارة.

وجددت الالتزام بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحديثها بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد والاتفاقيات الدولية، لتأسيس اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2035.

وأكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة أن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بصفتها بوابة بين أفريقيا وأوروبا، تسعى إلى أن تكون نموذجاً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستدامة.

مذكرة تفاهم

وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية الخضراء وتمويل السياسات المناخية المبتكرة.

وافتتح الطاير ضمن المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025، أعمال الطاولة المستديرة على مستوى عالٍ لرؤساء بلديات أفريقيا حول: تعزيز المدن المحايدة للكربون في أفريقيا، وأكد في كلمته الافتتاحية التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم المدن الأفريقية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة «المدن المحايدة للكربون» التي أطلقت في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الطاير، الدور المحوري للشباب، ورحب بالقادة الشباب شركاء فاعلين اليوم وليس غداً، مشدداً أن أفكارهم وطاقاتهم هي جوهر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، محذراً من تداعيات النمو غير المتوازن المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي.