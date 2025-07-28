جائزة «خليفة لنخيل التمر» تنظم مهرجان التمور الموريتانية

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور الموريتانية، الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية، وذلك تحت رعاية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأشاد حمد غانم المهيري سفير الدولة في نواكشوط، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الإمارات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكداً أن هذا المهرجان يعكس عمق هذه العلاقات، ويجسد رؤية القيادة الإماراتية في دعم المبادرات التنموية الزراعية، وفي مقدمها زراعة النخيل، لما لها من قيمة اقتصادية وغذائية وبيئية.

وأكد الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، أن تنظيم هذا المهرجان في دورته الرابعة، جاء ليؤكد على المكانة والمصداقية الدولية التي حققتها الجائزة، ودورها الحيوي في بناء الشراكات الدولية لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، والارتقاء به على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأشار أمين عام الجائزة إلى أن الشراكة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية تهدف إلى الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط صناعة التمور بموريتانيا، منوهاً بأن المهرجان يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل التمر، وكافة المشاريع الهادفة إلى تطوير، وتنمية زراعة وإنتاج وتسويق التمور.

وتم تكريم الفائزين بمسابقة التمور الموريتانية في دورتها الرابعة.