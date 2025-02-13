دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيق الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت متوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً في عام 2024، لتحطم بذلك الرقم الذي حققته في عام 2023 والذي بلغ 1.06 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي سعيد الطاير: "ترجمة لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، نواصل تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي بالاعتماد على الابتكار الذي نعتمده نهجاً رئيساً لإدارة المرافق عبر شبكة ذكية ومترابطة لتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقد نجحنا في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 0.94 دقيقة فقط في عام 2024، ما يؤكد ريادتنا في الابتكار واعتماد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مرونة ورشاقة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي".

وأضاف معالي الطاير: "تعد الشبكة الذكية التي ننفذها على مراحل باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام2035، إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية. ومن بين البرامج التي أطلقناها تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري، ويعتمد على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة واكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة في أسرع وقت".

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصدت جائزتين ضمن "جوائز آسيا للطاقة" لعام 2024 في سنغافورة، والتي تُعد من أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة.

وفازت الهيئة بجائزة "أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات" عن مشروع "محاكي الأحمال الكهربائية الفعلية" (ALPS) لشبكة التوزيع، وجائزة "مشروع الشبكة الذكية للعام - دولة الإمارات" عن مشاريع أتمتة الشبكة الذكية لمحطات التوزيع.