الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً صباح الجمعة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:59. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 23:07 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 16 75 25

دبي 33 19 75 25

الشارقة 33 19 85 30

عجمان 31 19 85 30

ام القيوين 32 13 85 30

رأس الخيمة 33 12 85 45

الفجيرة 28 18 65 45

العـين 31 20 75 15

ليوا 32 15 80 25

الرويس 28 14 80 35

السلع 27 13 85 35

دلـمـا 26 20 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 21 80 40

أبو موسى 27 21 85 40