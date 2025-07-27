«مهرجان الذيد للرطب» يدعم تمكين الأسر المنتجة

يواصل «مهرجان الذيد للرطب» 2025 فعاليات دورته التاسعة بمشاركة فاعلة للأسر المنتجة.

وشهدت المنصة المخصصة للأسر المنتجة إقبالاً لافتاً من الزوار للاطلاع على المنتجات المعروضة، من أبرزها المشغولات الحرفية كالمخاريف والسلال والأطباق الشعبية الإماراتية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة كالعسل المحلي والقهوة العربية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تعزيز مشاركة الأسر المنتجة هو جزء من استراتيجية المهرجان القائمة على المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وينسجم مع رؤية عام المجتمع في الإمارات 2025.

وأشار إلى أن المهرجان يحرص في كل دورة على إشراك رواد الأعمال والأسر المنتجة للإسهام في تمكين المجتمع المحلي من خلال تنمية المشاريع المنزلية، وهذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في عام المجتمع وسعي الفعاليات كافة إلى بناء جسور التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، ومن ضمنها الأسر المنتجة.

وأشار محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان إلى أن الحدث يسهم سنوياً على مدى ما يقرب من عقد في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويعزز من دورها الريادي في المجتمع مشيراً إلى أن دور الأسر المنتجة يجمع بين الحفاظ على الثقافة الإماراتية الأصيلة وتحقيق عائد مادي مجزٍ للأسر، وفي الوقت ذاته يعزز التماسك المجتمعي.